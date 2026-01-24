Niespełna 2 tygodnie temu prowadzona przez Hansiego Flicka męska drużyna FC Barcelona sięgnęła w Dżuddzie po Superpuchar Hiszpanii, pokonując w wielkim finale 3:2 Real Madryt (jedną z bramek dla "Dumy Katalonii" zdobył wówczas Robert Lewandowski).

Teraz, 13 dni później, fani obu ekip mogli emocjonować się kolejnym "El Clasico" w walce o to samo trofeum, choć tym razem w wydaniu kobiecym.

Zdecydowanym faworytem tego starcia były zawodniczki Barcelony, które w poprzednim sezonie dominowały na hiszpańskich podwórku, zdobywając mistrzostwo, Puchar Królowej oraz właśnie krajowy Superpuchar. Co więcej "Barca" sięga po to trofeum rok w rok, nieprzerwanie od sezonu 21/22. I teraz zamierzała dochować tradycji.

A o to, by stało się tak po raz kolejny, miała postarać się między innymi Ewa Pajor, która - zgodnie z szumnymi zapowiedziami dziennikarzy z Półwyspu Iberyjskiego - wybiegła w podstawowym składzie, dowodząc atakiem FC Barcelona. A że uraz wykluczył z gry Aitanę Bonmati, rola Polki była jeszcze większa.

Superpuchar Hiszpanii. FC Barcelona - Real Madryt. Ewa Pajor zagrała w pierwszym składzie

To jednak nie nasza reprezentantka, a Holenderka Esmee Brugts została bohaterką pierwszej połowy. 22-latka zachowała największą czujność przy rzucie rożnym w 28. minucie i pewnym strzałem głową z kilku metrów posłała piłkę do siatki.

Później przez długi czas wydawało się, że ten gol przesądził o losach tytułu. Ale ostatecznie nie było to jedyne tego wieczoru trafienie.

Ewa Pajor i spółka przez długi czas pracowały na kolejną bramkę, lecz nie mogły jej zdobyć, choć przewaga FC Barcelona była przygniatająca, co tylko potwierdzają statystyki.

Piłkarki "Dumy Katalonii" oddały łącznie 18 strzałów (w tym 12 celnych), przy 8 uderzeniach ze strony Realu Madryt (1 celnym).

W końcu jednak - w doliczonym czasie gry - nastąpiło przełamanie. W 93. minucie do siatki trafiła Alexia Putellas, pewnie wykorzystując rzut karny.

Dlatego też wraz z ostatnim gwizdkiem Ewa Pajor mogła wraz z partnerkami z szatni zasłużenie wznieść do góry ręce w geście triumfu, a następnie odebrać trofeum dla triumfatorek Superpucharu Hiszpanii, które po raz piąty z rzędu trafiło na Camp Nou.

