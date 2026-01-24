Partner merytoryczny: Eleven Sports

Ewa Pajor wyszła na Real Madryt. To musiało się tak skończyć. Absolutny pokaz siły

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

W sobotnim finale Superpucharu Hiszpanii FC Barcelona mierzyła się z Realem Madryt. "Duma Katalonii" była wielkim faworytem tego spotkania, a do trofeum miała zaprowadzić ją między innymi Ewa Pajor. Polka ostatecznie nie trafiła do siatki, ale i tak może celebrować zdobyte trofeum. Barca wygrała 2:0 i udowodniła, że krajowy Superpuchar to jej rozgrywki. To, co wyczynia w nich w ostatnich latach "Blaugrana", trudno nazwać inaczej, jak tylko absolutnym pokazem siły.

Kobieta w stroju piłkarskim FC Barcelony z zaciśniętą pięścią i wyrazem determinacji na twarzy, tło lekko rozmazane z widocznymi sylwetkami i światłami stadionu.
Ewa Pajor w barwach FC BarcelonaUrbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

Niespełna 2 tygodnie temu prowadzona przez Hansiego Flicka męska drużyna FC Barcelona sięgnęła w Dżuddzie po Superpuchar Hiszpanii, pokonując w wielkim finale 3:2 Real Madryt (jedną z bramek dla "Dumy Katalonii" zdobył wówczas Robert Lewandowski).

Teraz, 13 dni później, fani obu ekip mogli emocjonować się kolejnym "El Clasico" w walce o to samo trofeum, choć tym razem w wydaniu kobiecym.

    Zdecydowanym faworytem tego starcia były zawodniczki Barcelony, które w poprzednim sezonie dominowały na hiszpańskich podwórku, zdobywając mistrzostwo, Puchar Królowej oraz właśnie krajowy Superpuchar. Co więcej "Barca" sięga po to trofeum rok w rok, nieprzerwanie od sezonu 21/22. I teraz zamierzała dochować tradycji.

    A o to, by stało się tak po raz kolejny, miała postarać się między innymi Ewa Pajor, która - zgodnie z szumnymi zapowiedziami dziennikarzy z Półwyspu Iberyjskiego - wybiegła w podstawowym składzie, dowodząc atakiem FC Barcelona. A że uraz wykluczył z gry Aitanę Bonmati, rola Polki była jeszcze większa.

    Superpuchar Hiszpanii. FC Barcelona - Real Madryt. Ewa Pajor zagrała w pierwszym składzie

    To jednak nie nasza reprezentantka, a Holenderka Esmee Brugts została bohaterką pierwszej połowy. 22-latka zachowała największą czujność przy rzucie rożnym w 28. minucie i pewnym strzałem głową z kilku metrów posłała piłkę do siatki.

    Później przez długi czas wydawało się, że ten gol przesądził o losach tytułu. Ale ostatecznie nie było to jedyne tego wieczoru trafienie.

      Ewa Pajor i spółka przez długi czas pracowały na kolejną bramkę, lecz nie mogły jej zdobyć, choć przewaga FC Barcelona była przygniatająca, co tylko potwierdzają statystyki.

      Piłkarki "Dumy Katalonii" oddały łącznie 18 strzałów (w tym 12 celnych), przy 8 uderzeniach ze strony Realu Madryt (1 celnym).

        W końcu jednak - w doliczonym czasie gry - nastąpiło przełamanie. W 93. minucie do siatki trafiła Alexia Putellas, pewnie wykorzystując rzut karny.

        Dlatego też wraz z ostatnim gwizdkiem Ewa Pajor mogła wraz z partnerkami z szatni zasłużenie wznieść do góry ręce w geście triumfu, a następnie odebrać trofeum dla triumfatorek Superpucharu Hiszpanii, które po raz piąty z rzędu trafiło na Camp Nou.

        Kobieta o jasnych oczach i ciemnych włosach spogląda zamyślona w bok, widoczna z bliska, ujęcie skupia się na jej twarzy z neutralnym wyrazem emocji.
        Ewa PajorUrbanandsportEast News
        Ewa Pajor
        Ewa PajorMATTHIEU MIRVILLEAFP
        FC Barcelona - Elche CF. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports

