Ewa Pajor "uhonorowana", piękny gest Barcelony. Wiadomość dla całego świata

Gdy Ewa Pajor opuszczała spotkanie z Atletico Madryt ze łzami w oczach, dziennikarze w Hiszpanii kreślili już fatalne scenariusze. Od pierwszej chwili widać było, że doszło do urazu, który na dłużej wykluczy Polkę z gry.

Ewa Pajor kontuzjowana. Udało się uniknąć najgorszego

Wstępne diagnozy brzmiały jak wyrok - zerwanie więzadła krzyżowego i nawet 12 miesięcy absencji. Byłby to prawdziwy dramat zarówno dla reprezentantki Polski, jak i "Dumy Katalonii". W ubiegłym sezonie 28-latka zanotowała dla niej najwięcej trafień i była prawdziwą liderką.

Na całe szczęście uraz nie okazał się aż tak poważny. FC Barcelona przekazała w komunikacie, że doszło do urazu kolana. Na szczęście udało się uniknąć zerwania więzadeł.

"Zawodniczka pierwszej drużyny Ewa Pajor poddała się dziś rano dodatkowym badaniom medycznym w Ciutat Esportiva Joan Gamper, które wykazały uraz tylno-bocznego kompleksu prawego kolana bez innych powiązanych urazów. Leczenie będzie zachowawcze, a szacowany czas powrotu do zdrowia wynosi od 4 do 6 tygodni" - czytamy.

Piękny gest koleżanek Pajor. Zdjęcie z Barcelony obiegło świat

Chociaż kontuzja okazała się mniej poważna, niż pierwotnie się wydawało, koleżanki z Barcelony postanowiły wesprzeć Ewę Pajor. Ich drobny, ale znaczący gest odbił się szerokim echem nie tylko w Katalonii.

Po wtorkowym treningu zawodniczki mistrza Hiszpanii postanowiły ustawić się do zdjęcia, pozostawiając widoczne puste miejsce dla nieobecnej na zajęciach Polki. Gest drobny, ale pozostający w pamięci. Z pewnością podniósł on nieco na duchu kontuzjowaną 28-latkę.

Pajor niemal na pewno przegapi niestety zaplanowane na 16 listopada kobiece El Clasico. Nie zagra także m.in. z Romą, Realem Sociedad, czy Leuven.

