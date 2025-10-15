Partner merytoryczny: Eleven Sports

Ewa Pajor "uhonorowana", piękny gest Barcelony. Wiadomość dla całego świata

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Aktualizacja

Ewa Pajor z powodu kontuzji musiała przedwcześnie opuścić murawę w rywalizacji z Atletico Madryt. Polka schodziła ze łzami w oczach i od pierwszego momentu jasne było, że doszło do poważnej kontuzji. Po tym, jak postawiono przykrą diagnozę, w Barcelonie wybuchło niemałe poruszenie. Chcąc wesprzeć kontuzjowaną napastniczkę, koleżanki Pajor zdobyły się na piękny gest.

Ewa Pajor doznała poważnej kontuzji
Ewa Pajor doznała poważnej kontuzjiDennis Agyeman/Europa Press via Getty Images / Judit Cartiel/Getty ImagesGetty Images

Gdy Ewa Pajor opuszczała spotkanie z Atletico Madryt ze łzami w oczach, dziennikarze w Hiszpanii kreślili już fatalne scenariusze. Od pierwszej chwili widać było, że doszło do urazu, który na dłużej wykluczy Polkę z gry.

Ewa Pajor kontuzjowana. Udało się uniknąć najgorszego

Wstępne diagnozy brzmiały jak wyrok - zerwanie więzadła krzyżowego i nawet 12 miesięcy absencji. Byłby to prawdziwy dramat zarówno dla reprezentantki Polski, jak i "Dumy Katalonii". W ubiegłym sezonie 28-latka zanotowała dla niej najwięcej trafień i była prawdziwą liderką.

Na całe szczęście uraz nie okazał się aż tak poważny. FC Barcelona przekazała w komunikacie, że doszło do urazu kolana. Na szczęście udało się uniknąć zerwania więzadeł.

"Zawodniczka pierwszej drużyny Ewa Pajor poddała się dziś rano dodatkowym badaniom medycznym w Ciutat Esportiva Joan Gamper, które wykazały uraz tylno-bocznego kompleksu prawego kolana bez innych powiązanych urazów. Leczenie będzie zachowawcze, a szacowany czas powrotu do zdrowia wynosi od 4 do 6 tygodni" - czytamy.

Estonia - Mołdawia. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Piękny gest koleżanek Pajor. Zdjęcie z Barcelony obiegło świat

Chociaż kontuzja okazała się mniej poważna, niż pierwotnie się wydawało, koleżanki z Barcelony postanowiły wesprzeć Ewę Pajor. Ich drobny, ale znaczący gest odbił się szerokim echem nie tylko w Katalonii.

Zobacz również:

Raphinha, Robert Lewandowski, Dani Olmo, Ferran Torres
Robert Lewandowski

Wstrząs w Barcelonie, Lewandowski już zastąpiony. Bez żadnych wątpliwości

Paweł Czechowski
Paweł Czechowski

    Po wtorkowym treningu zawodniczki mistrza Hiszpanii postanowiły ustawić się do zdjęcia, pozostawiając widoczne puste miejsce dla nieobecnej na zajęciach Polki. Gest drobny, ale pozostający w pamięci. Z pewnością podniósł on nieco na duchu kontuzjowaną 28-latkę.

    Pajor niemal na pewno przegapi niestety zaplanowane na 16 listopada kobiece El Clasico. Nie zagra także m.in. z Romą, Realem Sociedad, czy Leuven.

    Zobacz również:

    Robert Lewandowski
    Robert Lewandowski

    Zagrożenie dla Lewandowskiego po kontuzji. Finał może być fatalny. Ostrzeżenie od lekarza

    Damian Okła
    Damian Okła
    Ewa Pajor
    Ewa PajorJOSEP LAGOAFP
    Piłkarki drużyny FC Barcelona świętują zdobycie bramki podczas meczu, jedna zawodniczka podnosi drugą w geście radości, reszta drużyny podbiega, aby dołączyć do świętowania, na trybunach tłum kibiców.
    Ewa Pajor świętująca z koleżankami z BarcelonyUrbanandsportAFP
    Kobieta w stroju sportowym kuca przy zawodniczce udzielającej pomocy medycznej przez członków sztabu podczas meczu piłkarskiego, wokół stoją inni sportowcy i ratownicy.
    Kontuzja Ewy PajorOscar Manuel SanchezNewspix.pl

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja