"Zabójcza" - takim epitetem opisał Angel Perez z "Mundo Deportivo" Ewę Pajor po imponującym zwycięstwie Barcelony nad Bayernem Monachium w Lidze Mistrzów. "Duma Katalonii" wygrała 7:1, a Polka zanotowała dublet. Nie był to pierwszy jej imponujący mecz w bordowo-granatowych barwach.

Pajor niemal od samego startu przygody z Barcą zachwyca skutecznością. W pierwszym sezonie tylko w lidze zanotowała 25 goli w 28 spotkaniach. Oprócz tego dołożyła 11 trafień w pucharach i sześć w Lidze Mistrzów. Zwieńczeniem fantastycznej kampanii 2024/25 była nagroda im. Gerda Mullera dla najskuteczniejszej napastniczki, jaką otrzymała na gali Złotej Piłki.

Ewa Pajor liderką Barcelony. Tak wyglądały kulisy transferu

Z perspektywy czasu przenosiny z Wolfsburga do Barcelony były strzałem w dziesiątkę. W czerwcu 2024 roku jawiły się mimo wszystko jako decyzja odważna. Warto przypomnieć kulisy głośnego transferu Polki.

Chociaż w Wolfsburgu nie mogła narzekać na sukcesy, czy uznanie kibiców, po dziewięciu sezonach dla "Wilków" Polka uznała, że czas na kolejny krok w jej karierze. Mając 27 lat, był to prawdopodobnie ostatni dzwonek na tak śmiały ruch.

Niemiecki "Wolfsburger Allgemeine Aller-Zeitung" już w kwietniu informował, że Ewa Pajor zdecydowała się odejść z Wolfsburga. Kibice mieli jednak nadzieję, że plotki zostaną zdementowane. Nie w tym przypadku.

17 czerwca znienacka FC Barcelona ogłosiła transfer Ewy Pajor, co wywołało niemałe poruszenie zarówno w Niemczech, jak i w Hiszpanii. W kuluarach mówiło się, że Barca zapłaciła za nią pół miliona euro, co stanowiłoby rekord żeńskiej Bundesligi.

Zdecydowałam, że Barcelona będzie miejscem, w którym mogę dalej stawać się lepszą zawodniczką i czerpać z doświadczenia klubu z ogromnymi tradycjami. Jestem gotowa na nowy rozdział w FC Barcelona i nie mogę doczekać się występów dla tego klubu

Tym samym Pajor po dziewięciu latach spędzonych w Niemczech musiała spakować walizki, pożegnać się z oddanymi jej kibicami i obrać kierunek na stolicę Katalonii. Resztę historii już znamy.

Świetny debiut, kapitalny sezon. Pajor już świętuje triumfy w Barcelonie

Debiut Pajor w Barcelonie był znakomity - strzeliła ona dwa gole i poprowadziła swój zespół do zwycięstwa nad Deportivo La Coruna 3:0. Hiszpanie od razu zaczęli się nad nią rozpływać.

W pierwszym sezonie w "Blaugranie" Polka sięgnęła po mistrzostwo, a także puchar i superpuchar Hiszpanii. Do tego dołożyła również triumf w Pucharze Katalonii. Fiaskiem zakończyła się jedynie próba obrony wywalczonego rok wcześniej przez Barcę tytułu Ligi Mistrzów. W finale Pajor i spółka nieoczekiwanie przegrały 0:1 z Arsenalem.

Ewa Pajor Joan Valls/Urbanandsport /NurPhoto AFP

Ewa Pajor odebrała nagrodę Gerda Muellera FRANCK FIFE AFP

Ewa Pajor w barwach Wolfsburga ANDRE WEENING / Orange Pictures / DPPI via AFP AFP