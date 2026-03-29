Ewa Pajor pozbawiona rekordu w Madrycie. Hitowe El Clasico rozstrzygnięte trzema golami

Rafał Sierhej

Ewa Pajor uwielbia grać w El Clasico. Polka po ostatnim występie w Lidze Mistrzów stała się najlepszą strzelczynią w historii tych spotkań. Szansę na poprawę dorobku dostała błyskawicznie, bo już w kolejnym spotkaniu. W ramach 24. kolejki ligi hiszpańskiej w Madrycie Barcelona znów zmierzyła się z Realem, a Polka zaczęła mecz na ławce. Pajor weszła na murawę w 70. minucie przy wyniku 0:3 i ten już się nie zmienił. Barcelona ponownie zatriumfowała w starciu z Realem Madryt.

O ile w rywalizacji Realu Madryt z FC Barcelona wśród panów mamy względny remis, o tyle w przypadku pań istnieje tak naprawdę tylko jedna strona - ta katalońska. Wystarczy napisać, że na ostatnie 10 meczów piłkarki Barcelony wygrały aż dziewięciokrotnie, a wielki udział w tym miała Ewa Pajor. 

Wystarczyło 45 minut. Pietuszewski już na ustach Szwedów. Naprawdę to o nim napisali

Polka w Katalonii jest dość krótko, ale już napisała nową kartę w historii żeńskich El Clasico. W niedawnym meczu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów w Madrycie Pajor popisała się dubletem. Były to jej odpowiednio 12 i 13 gol w historii rywalizacji z zespołem "Las Blancas". 

FC Barcelona triumfuje w Madrycie. Pajor weszła z ławki

Dzięki temu napastniczka reprezentacji Polski stała się najskuteczniejszą piłkarką w historii kobiecych El Clasico razem z Alexią Putellas. Szansę na poprawę dorobku bramkowego dostała błyskawicznie. Po ledwie czterech dniach zawodniczki z Barcelony ponownie zawitały do Madrytu, aby zmierzyć się z rywalkami z Realu.

Tym razem w ramach 24. kolejki ligi hiszpańskiej. Różnica w tabeli wynosiła przed spotkaniem 10 oczek na rzecz przyjezdnych. Być może dlatego Pajor zaczęła jako rezerwowa. Brak Polki był widoczny w grze Barcelony. Mimo tego to właśnie przyjezdne wyszły na prowadzenie.

W 18. minucie na strzał z dystansu zdecydowała się Ona Battle. Piłka po kopnięciu defensorki odbiła się od jednej z zawodniczek Realu i wpadła do bramki. Niedługo później dobrą okazję miała zmienniczka Pajor - Paralluelo. 22-latka otrzymała dobre dośrodkowanie w pole karne. 

Waży się awans Polaków. Chichot losu. Wszystko przez przepis UEFA

Nie zdołała się jednak złożyć odpowiednio do strzału i tę szansę zaprzepaściła. Real właściwie nie odpowiedział niczym. Do przerwy Barcelona prowadziła 1:0 i mogła mieć poczucie absolutnej kontroli. Druga połowa rozpoczęła się bez żadnych zmian personalnych w obu zespołach.

Widać było jednak zmianę nastawienia w grze Realu. Na nic się ona jednak zdała, bo Barcelona już w 51. minucie podwyższyła prowadzenie. Zrobiła to Alexia Putellas, która tym samym strzeliła czternastego gola w El Clasico i i wyprzedziła pod tym względem Ewę Pajor. 

To nie był koniec. Już w 55. minucie Barcelona prowadziła 3:0. Tym razem samobójczym trafieniem "popisała się" Lakrar. Jakby tego było mało w 70. minucie na boisku zameldowała się Ewa Pajor. Polka już po minucie miała bardzo dobrą okazję, którą jednak zmarnowała. Wiele więcej już się nie wydarzyło. Barcelona wygrała ostatecznie 3:0 i śrubuje świetną serię w meczach bezpośrednich.

Primera Division (K)
24 kolejka
29.03.2026
21:00
Zakończony
Ona Batlle
18'
Alexia Putellas
51'
Maelle Lakrar
55' (sam.)
Real Madrid (K)
FC Barcelona (K)
Real Madrid (K)
0 - 3
FC Barcelona (K)
Posiadanie piłki
30%
70%
Strzały
2
20
Strzały celne
0
8
Strzały niecelne
2
7
Strzały zablokowane
0
5
Ataki
39
138
Ewa Pajor strzeliła szesnastego gola w obecnie trwającym sezonie ligi hiszpańskiej
Ewa Pajor jest liderką Barcelony. Przed nią starcie z Realem Madryt
Ewa Pajor cieszyła się z kolejnego zwycięstwa FC Barcelony
"Czekamy na drugiego Lewandowskiego". Co za słowa Hajty o Pietuszewskim. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

