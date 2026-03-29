Ewa Pajor pozbawiona rekordu w Madrycie. Hitowe El Clasico rozstrzygnięte trzema golami

O ile w rywalizacji Realu Madryt z FC Barcelona wśród panów mamy względny remis, o tyle w przypadku pań istnieje tak naprawdę tylko jedna strona - ta katalońska. Wystarczy napisać, że na ostatnie 10 meczów piłkarki Barcelony wygrały aż dziewięciokrotnie, a wielki udział w tym miała Ewa Pajor.

Polka w Katalonii jest dość krótko, ale już napisała nową kartę w historii żeńskich El Clasico. W niedawnym meczu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów w Madrycie Pajor popisała się dubletem. Były to jej odpowiednio 12 i 13 gol w historii rywalizacji z zespołem "Las Blancas".

FC Barcelona triumfuje w Madrycie. Pajor weszła z ławki

Dzięki temu napastniczka reprezentacji Polski stała się najskuteczniejszą piłkarką w historii kobiecych El Clasico razem z Alexią Putellas. Szansę na poprawę dorobku bramkowego dostała błyskawicznie. Po ledwie czterech dniach zawodniczki z Barcelony ponownie zawitały do Madrytu, aby zmierzyć się z rywalkami z Realu.

Tym razem w ramach 24. kolejki ligi hiszpańskiej. Różnica w tabeli wynosiła przed spotkaniem 10 oczek na rzecz przyjezdnych. Być może dlatego Pajor zaczęła jako rezerwowa. Brak Polki był widoczny w grze Barcelony. Mimo tego to właśnie przyjezdne wyszły na prowadzenie.

W 18. minucie na strzał z dystansu zdecydowała się Ona Battle. Piłka po kopnięciu defensorki odbiła się od jednej z zawodniczek Realu i wpadła do bramki. Niedługo później dobrą okazję miała zmienniczka Pajor - Paralluelo. 22-latka otrzymała dobre dośrodkowanie w pole karne.

Nie zdołała się jednak złożyć odpowiednio do strzału i tę szansę zaprzepaściła. Real właściwie nie odpowiedział niczym. Do przerwy Barcelona prowadziła 1:0 i mogła mieć poczucie absolutnej kontroli. Druga połowa rozpoczęła się bez żadnych zmian personalnych w obu zespołach.

Widać było jednak zmianę nastawienia w grze Realu. Na nic się ona jednak zdała, bo Barcelona już w 51. minucie podwyższyła prowadzenie. Zrobiła to Alexia Putellas, która tym samym strzeliła czternastego gola w El Clasico i i wyprzedziła pod tym względem Ewę Pajor.

To nie był koniec. Już w 55. minucie Barcelona prowadziła 3:0. Tym razem samobójczym trafieniem "popisała się" Lakrar. Jakby tego było mało w 70. minucie na boisku zameldowała się Ewa Pajor. Polka już po minucie miała bardzo dobrą okazję, którą jednak zmarnowała. Wiele więcej już się nie wydarzyło. Barcelona wygrała ostatecznie 3:0 i śrubuje świetną serię w meczach bezpośrednich.

Statystyki meczu Real Madrid (K) 0 - 3 FC Barcelona (K) Posiadanie piłki 30% 70% Strzały 2 20 Strzały celne 0 8 Strzały niecelne 2 7 Strzały zablokowane 0 5 Ataki 39 138

Ewa Pajor strzeliła szesnastego gola w obecnie trwającym sezonie ligi hiszpańskiej

