Ewa Pajor i jej koleżanki zdeklasowane. I to przez kogo. Przełomowy ruch

Maciej Brzeziński

Ewa Pajor to zdecydowanie jedna z najlepszych piłkarek na świecie. Gwiazda Barcelony zarabia w klubie całkiem przyzwoite pieniądze. Do tej pory więcej Polki zarabiała m.in. jej zespołowa koleżanka Aitana Bonmati. Tymczasem gruchnęły sensacyjne wieści prosto z USA. To przełomowy ruch w kobiecym futbolu.

Zawodniczki drużyny piłkarskiej FC Barcelona w granatowo-bordowych strojach wychodzące na murawę, wyglądające skoncentrowane i skupione przed meczem
Ewa Pajor i jej koleżanki zdeklasowaneRUBEN DE LA ROSAAFP

Ewa Pajor od lipca 2024 reprezentuje barwy Barcelony. Polka po przenosinach z Wolfsburga do stolicy Katalonii zagwarantowała sobie pensję na poziomie 500 tysięcy euro za sezon. W przeliczeniu daje to ponad 2 miliony złotych, co stawia ją w czołówce pod kątem zarobków w kobiecym futbolu.

Barcelona to najlepszy płatnik na świecie. Z nieoficjalnych informacji wynika, że więcej od Pajor zarabiają jej klubowe koleżanki: Aitana Bonmati (1 mln euro rocznie) i Alexia Putellas (580 tys euro rocznie).

Finansowy nokaut. Ewa Pajor i jej koleżanki zdeklasowane

Tymczasem Pajor i jej klubowe koleżanki zostały zdeklasowane przez Trinity Rodman. Amerykanka na mocy nowego kontraktu z Washington Spirit ma otrzymywać ponad dwa miliony dolarów za sezon, co czyni ją najlepiej zarabiającą piłką na świecie. W przeliczeniu na euro to około 1,7 mln. W złotówkach daje to ponad 7,2 mln PLN.

Rodman podpisała umowę do 2028 roku, o czym poinformowały amerykańskie media, a jej agent Mike Senkowski zdjęcia zawodniczki opatrzył wpisem internetowym: "Najlepiej opłacana piłkarka na świecie".

23-letnia Rodman to mistrzyni olimpijska z Paryża. Od pięciu sezonów występuje w Washington Spirit i gra w National Women's Soccer League (NWSL), odpowiedniku męskiej Major League Soccer (MLS). - Wiedziałam, że to właśnie tutaj chcę napisać kolejny rozdział mojej kariery. Myślę, że to przełomowy i historyczny moment, choć pieniądze dla mnie nie mają tak naprawdę większego znaczenia - przyznała.

Warto podkreślić, że kontrakt Rodman wygasł z końcem 2025 roku. 23-latka otrzymała liczne lukratywne propozycje z zagranicy, ale chciała pozostać w ojczyźnie. Problemem był limit wynagrodzeń, który w NWSL wynosi 3,5 mln dolarów na cały zespół. Pierwsze próby obejścia przepisów zostały odrzucone. Po negocjacjach zarząd NWSL wprowadził tzw. przepis "High Impact Player", zwany powszechnie został już nazwany "Regułą Rodman". Pozwala on pozwala klubom na przekroczenie pułapu płac, jeśli zawodniczki spełniają określone kryteria, wynikające z ich indywidualnej atrakcyjności sportowej.

Trinity to córka słynnego i ekscentrycznego koszykarza Denisa Rodmana, pięciokrotnego mistrza NBA z Detroit Pistons i Chicago Bulls.

Igor Szarek
    Piłkarka w koszulce reprezentacji USA z numerem 2 oraz z różowymi włosami splecionymi w warkoczyki stoi obok dziewczynki z długimi, ciemnymi włosami.
    Trinity Rodman najlepiej opłacaną piłkarką na świecieRIC TAPIAAFP
    Piłkarka drużyny FC Barcelona w trakcie meczu, wyrażająca silne emocje, stojąca na tle boiska sportowego. Kobieta w koszulce klubowej z szeroko otwartymi ustami i zaciśniętymi pięściami, w tle rozmyte sylwetki kibiców i elementy stadionu.
    Ewa PajorRUBEN DE LA ROSA / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
    Piłkarka w koszulce FC Barcelony na stadionie podczas meczu, z widocznym logotypem sponsorów na przodzie stroju, tło rozmazane, światła stadionowe w wieczornej scenerii.
    Ewa PajorIMAGO/Joan GosaEast News
