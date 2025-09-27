Euforia w Barcelonie, Szczęsny w centrum zamieszania. Wystarczyło jedno zdjęcie

W Barcelonie trwoga, w obliczu pojawiających się kontuzji kolejnych kluczowych zawodników. Powoli do zdrowia powracają m.in. Alejandro Balde czy Lamine Yamal. Niestety jednak następni piłkarze wypadają ze składu Hansiego Flicka. Gavi nie będzie dostępny przez 4-5 miesięcy, z powodu kontuzji łąkotki. Jak poinformowała kilka dni temu FC Barcelona w swoim komunikacie, pomocnik przeszedł już zabieg artroskopii. Ponadto Raphinha zmaga się z urazem w środkowej tercji mięśnia dwugłowego w prawym udzie. W przypadku Brazylijczyka mowa o trzytygodniowej pauzie. Z powodu kontuzji z gry wypadł też Fermin Lopez.

Nieszczęście jednego szansą dla drugiego. Wojciech Szczęsny wraca do gry w FC Barcelonie

Nieciekawie wygląda też sytuacja bramkarza Joana Garcii. Po spotkaniu z Realem Oviedo zaczął zmagać się z urazem kolana, w związku z czym musiał przejść zabieg artroskopii łąkotki, podobnie jak Gavi. Jak podają media, przerwa w grze wyniesie 4-6 tygodni. Zatem ominą go m.in. mecze z PSG w Lidze Mistrzów oraz ligowe El Clasico z Realem Madryt.

To z kolei prawdziwa szansa dla Wojciecha Szczęsnego. Polak jest nominalnym zastępcą dla Joana Garcii, także pod nieobecność Marca-Andre ter Stegena, który zmaga się z urazem pleców. Całkiem prawdopodobne, że zagra już w najbliższym meczu Barcelony z Realem Sociedad. Ten rozpocznie się w niedzielę 28 września o godz. 18:30. Transmisja na żywo w Eleven Sports 1. Relacja tekstowa na żywo w serwisie Interii Sport.

Na przedmeczowej konferencji prasowej obecny był trener FC Barcelony Hansi Flick. Niemiecki szkoleniowiec został zapytany m.in. o Wojciecha Szczęsnego. Jeden z dziennikarzy zapytał się, czego oczekuje po powrocie Polaka do gry.

Tek wraca i patrząc na zeszły sezon, to wygrywaliśmy z nim prawie każdy mecz. Zdobyliśmy trzy tytuły, jest świetnym bramkarzem i świetną osobą, dlatego nie martwię się o to

Szczęsny wstawił zdjęcie i się zaczęło. Fala radości wśród kibiców, a mecz się nawet nie zaczął

Tymczasem, na godziny przed meczem FC Barcelony z Realem Sociedad Wojciech Szczęsny postanowił podzielić się z fanami zdjęciami z treningu. Zapewne nie spodziewał się, że wywoła to taką falę reakcji. Wszak były to kolejne fotografie, podobne do tych, które wstawiał na swój instagramowy profil wcześniej.

Teraz jednak kibice mieli powody do tego, by licznie zostawiać komentarze. W końcu zbliża się powrót Szczęsnego między słupki "Blaugrany". A Polak to w końcu ulubieniec kibiców, nie tylko ze względu na swoją grę, ale i to, jaki jest poza boiskiem.

Na chwilę obecną, pod wpisem Wojciecha Szczęsnego na Instagramie pojawiło się ponad 2,3 tysiąca komentarzy. Wiele z nich to słowa wsparcia oraz sympatii wobec polskiego golkipera:

- Masz całe nasze zaufanie;

- Najpiękniejszy powrót, ufam ci;

- To twój czas, Tek;

- IN SZCZESNY WE TRUST - piszą internauci.

Głos zabrał też dziennikarz i komentator Eleven Sports Mateusz Święcicki. Napisał krótko "ogień", dodając emotikonę płomienia.

Kibice nawiązują też do nałogu bramkarza, a więc palenia papierosów:

- Nadszedł Twój czas, mój Malboro - napisał żartobliwie jeden z użytkowników Instagrama;

- W niedzielę stadion będzie wyglądał jak ten z Benfiką wypełniony dymem - napisał kolejny, nawiązując do jutrzejszego spotkania FC Barcelony.

