Espanyol - Real Madryt. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Mecz Espanyol Barcelona - Real Madryt w ramach 34. kolejki La Liga zostanie rozegrany dzisiaj 3 maja o godzinie 21:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach Eleven Sports 2 i Eleven Sports 3. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie elvensports.pl oraz w platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Espanyol Barcelona - Real Madryt. La Liga. Gdzie i o której obejrzeć mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Real Madryt teoretycznie zakończył ten sezon. "Królewscy" przegrali walkę o Ligę Mistrzów i Puchar Króla, a obiektywnie patrząc, nie mają też szans na mistrzostwo Hiszpanii. Drużynę latem czekają z pewnością niemałe zmiany, ale piłkarzom z Madrytu zostało jeszcze kilka spotkań, które muszą rozegrać. Najważniejszym będzie rzecz jasna zbliżające się El Clasico, które może poprawić, albo jeszcze bardziej popsuć nastroje fanów "Los Blancos".

Najpierw jednak Real zagra z inną barcelońską drużyną, a mianowicie Espanyolem. Drużyna Manolo Gonzaleza od początku tego roku kalendarzowego notuje druzgocący regres. "Blanquiazules" jeszcze nie wygrali w La Liga w 2026 roku, co oznacza 16 kolejnych meczów z rzędu bez zwycięstwa. Do początku marca Espanyol jeszcze liczył się w walce o europejskie puchary, ale takimi wynikami nie dość, że je pogrzebał, to jeszcze musi martwić się o utrzymanie, ponieważ przed tą kolejką miał ledwie pięć punktów przewagi na strefą spadkową.

Espanyol i Real spotkały się ze sobą w tym sezonie w meczu 5. kolejki. Wówczas 2:0 triumfowali "Królewscy". Natomiast ostatnia wizyta Realu na stadionie Espanyolu zakończyła się wygraną gospodarzy 1:0.

Mecz Espanyol Barcelona - Real Madryt w ramach 34. kolejki La Liga zostanie rozegrany dzisiaj 3 maja o godzinie 21:00. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach Eleven Sports 2 i Eleven Sports 3. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie elvensports.pl oraz w platformie Polsat Box Go.

Kylian Mbappe i Vinicius Jr. Manu Fernandez East News

Piłkarze Espanyolu Barcelona w sezonie La Liga 2025/2026 Urbanandsport AFP

Bożydar Iwanow: Mamy dwóch polskich piłkarzy w półfinałach europejskich pucharów. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport