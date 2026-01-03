Espanyol - FC Barcelona. La Liga. Gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, PROGRAM TV]

Mecz Espanyol Barcelona - FC Barcelona w ramach 18. kolejki La Liga zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport. Dostępny będzie także stream online dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Villarreal CF – FC Barcelona 0-2. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports

Espanyol - FC Barcelona. La Liga. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

FC Barcelona wraca do gry po przerwie świątecznej. "Blaugranę" od razu czeka szczególne spotkanie, jakim są derby Barcelony z Espanyolem.

Drużyna Roberta Lewandowskiego w ostatnim występie przed świętami Bożego Narodzenia pokonała 2:0 Villarreal, a nasz napastnik spędził na murawie pół godziny. Było to siódme zwycięstwo "Dumy Katalonii" z rzędu i trzecie bez straconego gola. Hansi Flick zdecydowanie poprawił grę swojego zespołu w defensywie, natomiast co niepokoi, to fakt, że Lewandowski od pięciu meczów nie trafił do siatki.

Nie mniej imponująco wygląda w ostatnich tygodniach postawa piłkarzy Espanyolu. Zespół prowadzony przez Manolo Gonzaleza wygrał pięć ostatnich meczów La Liga. W międzyczasie zdążył jednak skompromitować się w Pucharze Króla, odpadając czwartoligową ekipą Baleares. To jednak jedna z niewielu wpadek Espanyolu w tym sezonie, który po 17. kolejkach zajmuje bardzo wysokie piąte miejsce w lidze ze stratą 13 punktów do prowadzącej Barcelony.

Historyczny bilans zdecydowanie przemawia za FC Barceloną. Dotychczas rozegrano 218 derbów Barcelony, z których "Blaugrana" wygrała 128. Espanyol zanotował z kolei tylko 46 zwycięstw, a w 44. przypadkach padł remis. Nieco lepiej wygląda bilans dla "Blanquiazules" przed własną publicznością. Na 108 takich spotkań drużyna Espanyolu triumfowała 32-krotnie, przy 33 remisach i 43. wygranych Barcelony. Ponadto ostatnia dyspozycja dzisiejszych gospodarzy sprawia, że derby Barcelony po raz pierwszy od dawna zapowiadają się tak ciekawie.

Torres i Lewandowski walczą o miejsce w składzie Urbanandsport AFP

Barcelona - Espanyol MANAURE QUINTEROAFP AFP