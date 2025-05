Emocje w El Clasico. Lewandowska pokazała, jak po meczu wyglądał Szczęsny

Robert Lewandowski w tym meczu nie miał okazji do tego, by się wykazać. Już wcześniej Hansi Flick zapowiadał, że jeśli w ogóle kapitan polskiej reprezentacji pojawi się na boisku, to nie wydarzy się to od pierwszej minuty meczu. Ostatecznie trener "Blaugrany "w ogóle nie zdecydował się na wprowadzenie go do gry.