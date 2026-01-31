Partner merytoryczny: Eleven Sports

Elche - FC Barcelona. Gdzie i o której obejrzeć transmisję na żywo w TV?

Aleksy Kiełbasa

Aleksy Kiełbasa

Rywalem FC Barcelona w 22. kolejce La Liga będzie Elche. W rundzie jesiennej ekipa Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego bez problemów poradziła sobie z drużyną z Murcji na własnym terenie. Dziś "Barca" co prawda zagra w delegacji, ale z zespołem pogrążonym w kryzysie. O której godzinie gra Barcelona dzisiaj? Gdzie obejrzeć w TV mecz Elche - FC Barcelona? Piłka nożna. Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Grupa piłkarzy Barcelony w granatowo-bordowych strojach świętuje bramkę na boisku piłkarskim, obejmując się i uśmiechając, na trybunach widoczna radosna publiczność.
Dani Olmo, Marc Bernal, Robert Lewandowski Lamine Yamal w barwach FC BarcelonaJOSEP LAGOAFP

Mecz Elche - FC Barcelona w ramach 22. kolejki La Liga zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:00. Transmisję na żywo z tego spotkania w TV będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport. Dostępny będzie także stream online dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Elche - FC Barcelona. La Liga. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

FC Barcelona, choć nie bez problemów, to ostatecznie 4:1 pokonała w minioną środę FC Kopenhaga w ostatniej kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów. Dzięki temu zwycięstwu "Blaugrana" zapewniła sobie bezpośredni awans do 1/8 finału rozgrywek. Dzisiaj Robert Lewandowski wraz z kolegami wraca do gry na krajowym podwórku.

Rywalem "Dumy Katalonii" w 22. kolejce La Liga będzie Elche. Drużyna z Murcji aktualnie zajmuje 11 miejsce w ligowej tabeli i od początku bieżącego roku nie przeżywa najlepszego okresu. Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki Elche nie wygrało ani razu w ostatnich pięciu meczach i aż trzy z nich przegrało. To mocno kontrastuje z postawą piłkarzy Edera Sarabi z ostatnich pięciu spotkań w 2025 roku, z których zwyciężyli aż w czterech.

Elche i Barcelona zagrały w tym sezonie ze sobą w ramach 11. kolejki ligowej na początku listopada. Wówczas "Barca" wygrała 3:1 i wszystko na to wskazuje, że dziś również powinna poradzić sobie bez większych problemów.

Mecz Elche - FC Barcelona w ramach 22. kolejki La Liga zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:00. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania w TV będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport. Dostępny będzie także stream online dla abonentów platformy CANAL+ Online.

