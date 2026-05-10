El Clascio warte złota. Dwa ciosy w szlagierze weekendu. Znamy mistrza Hiszpanii
Barcelona pokonała 2:0 Real Madryt w 35. kolejce La Liga. Wynik spotkania ustalony został już po 18 minutach. Na listę strzelców wpisali się Marcus Rashford i Ferran Torres. Dzięki wygranej "Duma Katalonii" zapewniła sobie mistrzowski tytuł trzy serie gier przed końcem sezonu. Na ostatni kwadrans na murawie pojawił się Robert Lewandowski.
Oba zespoły przystąpiły do szlagieru kolejki bez największych gwiazd. Lamine Yamal i Kylian Mbappe przegrali z kontuzjami. Ten drugi jeszcze dzień przed meczem trenował z kolegami. Z różnych względów wygodniej było mu jednak nie meldować się na Camp Nou. Szerzej o tym TUTAJ.
Przed pierwszym gwizdkiem arbiter zarządził minutę ciszy. W ten sposób uczczono pamięć - zmarłego tego samego dnia nad ranem - ojca Hansiego Flicka. Niemiecki szkoleniowiec postanowił zostać z drużyną, która wyszła na El Clasico, by przypieczętować obronę mistrzowskiego tytułu.
W pierwszych fragmentach odważniej do ataku ruszyli "Królewscy". Szybko jednak zostali skarceni. Nie minęło 10 minut, a musieli wyciągać piłkę z siatki.
Na listę strzelców wpisał się Marcus Rashford. Podszedł do rzutu wolnego podyktowanego za faul na Ferranie Torresie. Przymierzył sprzed pola karnego idealne i było 1:0!
Katalończycy na tym jednak nie poprzestali. Uskrzydleni prowadzeniem ruszyli do kolejnych natarć z podwójnym impetem. Efektu doczekali się w 18 minucie - Dani Olmo zagrał piętą do Torresa, ten huknął pod poprzeczkę i mieliśmy 2:0!
To był futbol godny mistrzów Hiszpanii. Tyle tylko, że po dwóch ciosach gospodarze rozluźnili szyki w defensywie. Gonzalo Garcia trafił tylko w boczną siatkę, a Vinicius Junior w ostatniej chwili został zablokowany przez Erica Garcię.
Po zmianie stron piłkarze Realu nie potrafili ukryć frustracji. W rezultacie mieliśmy sporo walki wręcz, przepychanek i pyskówek. "Los Blancos" mieli jednak świadomość, że w żaden nie popsują tego wieczoru publice zgromadzonej na Camp Nou.
Więcej bramek w tym spotkaniu nie padło. Sytuacje sam na sam zmarnowali Torres i Vinicius Junior. Druga połowa nie miała jednak nic wspólnego z futbolowy spektaklem.
Wojciech Szczęsny oglądał spotkanie z ławki. W 76. minucie na murawie pojawił się Robert Lewandowski. Zdołał oddać strzał w światło bramki. Na wysokości zadania stanął jednak Thibaut Courtois.
Tym sposobem "Duma Katalonii" broni mistrzowski tytuł sprzed roku. Real, rozbity mentalnie i targany skandalami natury pozasportowej, pozostaje w tym sezonie bez trofeum.