Dyrektor Barcelony nagle wypalił ws. Ter Stegena. Tego nikt się nie spodziewał, Szczęsny pod ścianą

FC Barcelona w poprzednim sezonie zmuszona była do sprowadzenia bramkarza. Pod koniec września 2024 roku bowiem kontuzji kolana doznał Marc-Andre ter Stegen. Niemiecki golkiper zmuszony był do przerwy od gry, która trwała prawie do końca sezonu. W związku z tym "Blaugrana" awaryjnie ruszyła na rynek wolnych agentów, a tam był tak naprawdę jeden bardzo mocny kandydat.

Mowa o Wojciechu Szczęsnym, który miesiąc wcześniej ogłosił emeryturę. Po kontakcie ze strony Barcelony Polak przemyślał swoją sytuację i przyjął ofertę ze strony "Blaugrany", wiążąc się z zespołem z Katalonii do końca sezonu 2024/2025. Jego występy były jednak na tyle dobre, że Barcelona zaoferowała Szczęsnemu przedłużenie kontraktu, a ten po nieco dłuższym czasie myślenia ofertę przyjął.

Deco wprost o sytuacji bramkarzy. Ważne słowa

Nowa umowa wiąże byłego reprezentanta Polski z "Dumą Katalonii" do zakończenia sezonu 2026/2027. W tym momencie oprócz Szczęsnego w klubie są jeszcze: Joan Garcia, którego sprowadzono latem za 25 milionów euro oraz kontuzjowany Marc-Andre ter Stegen. Pierwszym wyborem Hansiego Flicka jest Hiszpan, który w najbliższych tygodniach będzie zastępowany przez Szczęsnego. Powrót Niemca przewidywany jest na końcówkę roku, Hiszpana zaś w okolicach listopada.

Wydawać by się mogło, że pozycja duetu Garcia-Szczęsny jest niezachwiana. Jak się jednak okazuje, wewnątrz klubu spojrzenie na sytuację jest inne. - Marc to świetny bramkarz, kapitan drużyny, ma swoją historię w klubie, którą szanujemy i doceniamy, i wciąż może ją pisać dalej, bo w wieku 33 lat bramkarz nie jest jeszcze stary. To nie jest sprawa związana z nim (sprowadzenie Garcii przyp. red.) - powiedział dyrektor sportowy klubu w rozmowie z "Mundo Deportivo".

Deco dodał także, Niemiec wciąż może liczyć na minuty. - Nie mamy dla Marca żadnego planu na styczniowe odejście. Jeśli będzie zdrowy, być może będzie grał. Jest naszym kapitanem - stwierdził Portugalczyk. Na przestrzeni 2025 roku niemiecki golkiper wystąpił łącznie w ledwie czterech spotkaniach - dwukrotnie w barwach Barcelony i dwa razy w reprezentacji Niemiec.

