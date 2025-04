Dwa tygodnie temu bili się z Barceloną o mistrzostwo. Kolejna sensacja w La Liga

Atletico Madryt przed startem obecnego sezonu wskazywane było nawet jako jeden z naprawdę mocnych kandydatów do zdobycia mistrzostwa kraju. Akcje zespołu Diego Simeone w oczach ekspertów bardzo urosły wraz z transferem Juliana Alvareza .

Argentyńczyk latem zasilił szeregi ekipy ze stolicy Hiszpanii i dość szybko się zaaklimatyzował w nowej drużynie. Przez długi czas tego sezonu to właśnie Alvarez sprawiał, że Atletico biło się o mistrzostwo kraju. Jeszcze na początku kwietnia wydawało się, że to właśnie piłkarze Diego Simeone obok FC Barcelona i Realu Madryt powalczą o tytuł.

Atletico gubi punkty. To już przepaść

Ostatnie kilka kolejek sprowadziło jednak optymistów z Atletico na ziemię, a to, co wydarzyło się w 32. kolejce La Liga , praktycznie zamyka wszelką dyskusję na ten temat. W tej serii gier Atletico czekał wyjazd na trudny teren, a więc starcie z Las Palmas .

To spotkanie nie należało do tych najbardziej ciekawych w tym sezonie. Łącznie obie ekipy oddały ledwie cztery celne strzały. Ostatecznie jednak tylko Jan Oblak, stojący między słupkami bramki gości musiał wyciągać piłkę z siatki. W 93. minucie pokonał go Javier Munoz, który tym golem zapewnił Las Palmas trzy oczka.