Dwa tygodnie i koniec. Hiszpanie ogłaszają, przewrót w Realu Madryt

W środę rozegrana została ostatnia kolejka fazy ligowej Ligi Mistrzów. W niej Real Madryt mógł zapewnić sobie bezpośredni awans do 1/8 finału, bez konieczności rozgrywania play-offów. Wystarczyło znaleźć się w TOP 8. Wicemistrzowie Hiszpanii udali się do Lizbony na mecz z Benfiką.

Ostatecznie byliśmy świadkami nieprawdopodobnych zdarzeń. Skazywani na pożarcie gospodarze triumfowali 4:2 w szalonych okolicznościach. Po 54 minutach gry prowadzili 3:1, co w ich przypadku w kontekście kwalifikacji do 1/16 finału było zbawienne. Impuls Realowi dał Kylian Mbappe, który trafił na 2:3. Mimo dalszego prowadzenia Benfica potrzebowała jeszcze jednego gola do chwały. Finalnie strzelił go... bramkarz, Anatoliy Trubin.

Tym sposobem Portugalczycy rzutem na taśmę zajęli upragnione 24. miejsce, a Real wypadł z pierwszej ósemki i zakończył tę fazę na dziewiątej pozycji. - To, co widzieliśmy dzisiaj, nie jest normalne, czwarta bramka to hańba. Tak naprawdę trzecia też niczego nie zmieniła - najedliśmy się tylko trochę więcej wstydu. Musimy to zmienić, bo mamy za sobą trzy dobre mecze - grzmiał wściekły Mbappe.

Trzeba przyznać, że nie tak pierwsze mecze w roli trenera "Królewskich" wyobrażał sobie Alvaro Arbeloa. Przypomnijmy, Hiszpan przejął drużynę 13 stycznia po sensacyjnym odejściu Xabiego Alonso, który rozstał się z madryckim klubem dzień po porażce 2:3 z Barceloną w finale Superpucharu.

Do tej pory pod wodzą 43-latka Real rozegrał pięć spotkań. Poniósł dwie bolesne porażki - 2:3 Albacete, co wiązało się z odpadnięciem z Pucharu Króla oraz tę ostatnią przeciwko Benfice w Lidze Mistrzów. Kataloński "Sport" nie zostawił na Arbeloi suchej nitki.

Dwa tygodnie. Tyle czasu zajęło nowemu Realowi Madryt Alvaro Arbeloi, by wysadzić w powietrze to, co po Xabim Alonso zostało w Białym Domu

"Zaangażowanie zarządu w zmianę ławki nie tylko nie poprawiło kierunku, w którym zmierza drużyna, ale spowodowało gwałtowny spadek rywalizacji. Bilans jest druzgocący: odpadli z Pucharu Króla i z pierwszej ósemki Ligi Mistrzów w zaledwie czternaście dni" - dodano, uzupełniając w tytule, że "Arbeloa odbiera dziedzictwo Xabiego Alonso w dwa tygodnie".

Następne kataloński dziennik opisał dwie wspomniane porażki Realu, po czym pokusił się o następujące wnioski dotyczące pracy 43-latka: "Drużyna straciła solidność defensywy i jasność w planie gry". Ale krytyka nie dotyczyła tylko samego szkoleniowca, który rozpoczął pracę nagle, w niespodziewanych warunkach.

"W Realu piłkarze robią, co chcą. Arbeloa na razie nie zdołał nikogo zjednoczyć dla swojej sprawy. Dopóki szatnią rządzą zawodnicy, nie będzie miało znaczenia, kto siedzi na ławce" - napisano w gorzkim podsumowaniu.

W niedzielę 1 lutego o godz. 14:00 Real Madryt zagra z Rayo Vallecano w 22. kolejce La Liga.

