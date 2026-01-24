Dwa triumfy Pajor jednego dnia. Najpierw tytuł, a potem wielkie wyróżnienie

Ewa Pajor od transferu do FC Barcelona przeżywa naprawdę dobry czas. Polka zadomowiła się w nowym miejscu i błyskawicznie stała się jedną z największych gwiazd drużyny z Katalonii. "Blaugrana" w minionym sezonie kompletnie zdominowała rozgrywki na krajowym podwórku.

Żeńska drużyna Barcelony poszła w ślad za swoimi kolegami z męskiego zespołu i dzięki temu w obu tych ekipach był to sezon historyczny. Do gabloty dołożone zostało bowiem mistrzostwo Hiszpanii pań i panów, Puchar Króla oraz Puchar Królowej, a także Superpuchar Hiszpanii pań i panów.

Podwójny triumf Pajor. To już szóste wyróżnienie

We wszystkich tych sukcesach Pajor miała wielki udział. Polka kolejny puchar do swojej gabloty dołożyła w sobotę 24 stycznia. Barcelona tego dnia pokonała Real Madryt w rywalizacji o Superpuchar Hiszpanii. Jak się jednak okazało, nie był to ostatni triumf Pajor tego dnia.

Zawodniczka Barcelony zgodnie z oczekiwaniami wygrała bowiem głosowanie na najlepszą piłkarkę roku w Polsce, a nagrodę przyznano jej na gali tygodnika "Piłka Nożna". Dla Pajor to już czwarty triumf z rzędu i szósty łącznie. Dzięki temu 29-latka zdecydowanie prowadzi w historycznej klasyfikacji.

Oprócz Pajor wyróżnienie przypadło także Janowi Ziółkowskiemu, który latem zamienił Legię Warszawa na AS Roma. Obrońca reprezentacji Polski został wybrany odkryciem roku 2025. W poprzedniej edycji ta nagroda trafiła w ręce Kacpra Urbańskiego, który obecnie reprezentuje Legię Warszawa.

Ewa Pajor Marcin Golba & Franck FIFE / AFP AFP

Ewa Pajor odebrała nagrodę Gerda Muellera FRANCK FIFE AFP

Ewa Pajor ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER / ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

Najciekawsze akcje z siatkarskich boisk. Analiza Jakuba Bednaruka. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport