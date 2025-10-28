Dwa dni po El Clasico pojawił się komunikat ws. Szczęsnego. Tego nikt się nie spodziewał

Kurz po niedzielnym El Clasico już, co prawda, opadł, ale o znakomitym występie Wojciecha Szczęsnego nadal jest głośno.

Polak wystąpił w tym meczu tylko dlatego, że wcześniej kontuzji nabawił się Joan Garcia. Szczęsny wskoczył w jego miejsce i przeciwko Realowi Madryt był zdecydowanie najlepszym zawodnikiem FC Barcelona.

Przy golach Mbappe i Bellinghama Polak nie miał zbyt wiele do powiedzenia. Przez całe spotkanie nie popełnił jednak żadnego poważnego błędu i dorzucił coś "ekstra" w postaci obrony rzutu karnego.

Polski bramkarz wykonał efektowny zwód, czym mógł zmylić Kyliana Mbappe. Szczęsny potrząsnął swoim ciałem i ostatecznie rzucił się w swoją prawą stronę. Piłkę kopniętą z tym samym kierunku z 11. metra odbił również perfekcyjnie.

Szczęsny najlepszym zawodnikiem kolejki mimo porażki. Polak zaszokował świat

Za swoją niesamowitą postawę Wojciech Szczęsny został nagrodzony mianem najlepszego zawodnika. Nie tylko FC Barcelona czy tego meczu, ale całej kolejki ligi hiszpańskiej.

Według ocen portalu Sofascore Football Polak zaprezentował się niemalże perfekcyjnie. Otrzymał notę 9,6/10. Został więc najlepszym zawodnikiem kolejki mimo porażki w El Clasico. To bardzo zaskakujący fakt, ale też wiele mówi o klasie Szczęsnego oraz jak fenomenalny występ zaliczył na Santiago Bernabeu.

Powyżej "dziewiątki" wskoczyli jeszcze tylko Ferran Jutgla (wychowanek Barcelony grający w Celta Vigo) oraz Mikel Oyarzabal z Realu Sociedad San Sebastian.

Szczęsny udowodnił tym meczem, że jest w świetnej formie. Należy jednak pamiętać, że Joan Garcia najpewniej wróci do gry w pierwszym składzie FC Barcelona, gdy tylko wyleczy uraz łąkotki.

Według hiszpańskich mediów młody bramkarz FC Barcelona jest już niemalże gotowy do gry i być może mógłby wystąpić nawet w najbliższej kolejce przeciwko Elche.

Sztab Barcelony nie będzie jednak podejmował zbędnego ryzyka. Tym bardziej że Wojciech Szczęsny w bramce również zapewnia znakomity poziom, co udowodnił w minioną niedzielę.

Wojciech Szczęsny wraca do bramki FC Barcelona Photo by JOSE BRETON / NurPhoto / Matthieu Mirville / DPPI AFP

Wojciech Szczęsny - bramkarz FC Barcelona i były reprezentant Polski Nur Photo/East News/JOSE BRETON / ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

Wojciech Szczęsny w trakcie El Clasico Acero AFP