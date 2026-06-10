Duże zaskoczenie w Hiszpanii, City rusza po piłkarza Barcelony. "Wielka oferta"
FC Barcelona jak na razie rozstała się po sezonie 2025/2026 tylko z jednym zawodnikiem - Robertem Lewandowskim, natomiast na rozbracie z Polakiem z pewnością się tu nie skończy. Swoistą pomocną dłoń w kierunku "Barcy" w tym kontekście ma wyciągać niespodziewanie Manchester City, który wziął na swój celownik piłkarza katalońskiego klubu, który... nie miał ostatnio najlepszego czasu.
Bilans FC Barcelona jeśli mowa o dotychczasowych letnich transferach wynosi 1:1 - z "Dumą Katalonii" umowę podpisał bowiem Anthony Gordon (dotychczas gracz Newcastle United), z kolei jej szeregi opuścił Robert Lewandowski.
Na tym jednak sprawa rozstań z "Blaugraną" raczej się nie skończy - ostatnio sporo mówiło się chociażby o możliwej zmianie barw ze strony Marca Casado, a teraz na tapecie pojawiła się na nowo kwestia piłkarza, który już od pewnego czasu typowany był do opuszczenia klubu.
Alejandro Balde na wylocie z Barcelony. Co najmniej dwóch mocnych kandydatów na jego pozycję
Mowa tu o Alejandro Balde, który ma za sobą dość marny sezon w "Barcy", a jego pozycji w klubowej hierarchii z pewnością nie poprawiał fakt powrotu Joao Cancelo, który być może pozostanie na Camp Nou dłużej po kończącym się niebawem formalnie wypożyczeniu z Al-Hilal.
Do tego dochodzi kwestia potencjalnego pozyskania przez FCB Marca Cucurelli. Wszelkie dylematy związane z dalszą obecnością Balde w Katalonii mogą jednak zostać niebawem rozwiane w dość nieoczekiwany sposób.
Manchester City przejmie Balde? W tle ogromne pieniądze
Jak bowiem informuje M. Carmen Torres z dziennika "Marca", defensora na swój celownik miał wziąć... Manchester City, "który ceni jego intensywność, dojrzałość taktyczną i potencjał ofensywny na lewym skrzydle".
"Obywatele" mają szykować, jak to określono, "wielką ofertę", a ma ona opiewać na całe 70 mln euro. Wydaje się to dość nieprawdopodobnym scenariuszem, ale jeśli propozycja tego typu faktycznie się pojawi, to będzie naprawdę korzystna dla Barcelony...