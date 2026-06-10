Bilans FC Barcelona jeśli mowa o dotychczasowych letnich transferach wynosi 1:1 - z "Dumą Katalonii" umowę podpisał bowiem Anthony Gordon (dotychczas gracz Newcastle United), z kolei jej szeregi opuścił Robert Lewandowski.

Na tym jednak sprawa rozstań z "Blaugraną" raczej się nie skończy - ostatnio sporo mówiło się chociażby o możliwej zmianie barw ze strony Marca Casado, a teraz na tapecie pojawiła się na nowo kwestia piłkarza, który już od pewnego czasu typowany był do opuszczenia klubu.

Alejandro Balde na wylocie z Barcelony. Co najmniej dwóch mocnych kandydatów na jego pozycję

Mowa tu o Alejandro Balde, który ma za sobą dość marny sezon w "Barcy", a jego pozycji w klubowej hierarchii z pewnością nie poprawiał fakt powrotu Joao Cancelo, który być może pozostanie na Camp Nou dłużej po kończącym się niebawem formalnie wypożyczeniu z Al-Hilal.

Do tego dochodzi kwestia potencjalnego pozyskania przez FCB Marca Cucurelli. Wszelkie dylematy związane z dalszą obecnością Balde w Katalonii mogą jednak zostać niebawem rozwiane w dość nieoczekiwany sposób.

Manchester City przejmie Balde? W tle ogromne pieniądze

Jak bowiem informuje M. Carmen Torres z dziennika "Marca", defensora na swój celownik miał wziąć... Manchester City, "który ceni jego intensywność, dojrzałość taktyczną i potencjał ofensywny na lewym skrzydle".

"Obywatele" mają szykować, jak to określono, "wielką ofertę", a ma ona opiewać na całe 70 mln euro. Wydaje się to dość nieprawdopodobnym scenariuszem, ale jeśli propozycja tego typu faktycznie się pojawi, to będzie naprawdę korzystna dla Barcelony...

Alejandro Balde JOSE BRETON AFP

Alejandro Balde JOSE BRETON AFP

Alejandro Balde GUILLERMO MARTINEZ / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP





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