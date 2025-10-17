Partner merytoryczny: Eleven Sports

Duża wpadka FC Barcelona, w tle Szczęsny i Lewandowski. Polacy oburzeni

Igor Szarek

Igor Szarek

Piłkarscy giganci słyną z posiadania bardzo rozbudowanych social mediów, za pomocą których chcą "skracać dystans" między zawodnikami a kibicami. Prawdopodobnie taki efekt miało wywołać nagranie, w którym to Wojciech Szczęsny oraz Ferran Torres odgadywali swoich kolegów z drużyny po ich historii transferowej. Niestety sporo niesmaku wśród polskich fanów pozostawiło przedstawienie klubów, w których grał Robert Lewandowski. Przedstawiciele zespołu pominęli bowiem jedną z kluczowych ekip.

Polacy Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski w barwach FC Barcelona
Polacy Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski w barwach FC BarcelonaDomenico Cippitelli / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Jose Breton / ANADOLU / Anadolu via AFPAFP

Piłka nożna to nie tylko sportowa rywalizacja. To przede wszystkim miliony kibiców, którzy dodają boiskowym zmaganiom niemalże mistycznego wymiaru. Nic więc dziwnego, że każdy zespół chce posiadać największy oraz najbardziej zaangażowany fanbase.

FC Barcelona absolutnie nie jest w tej kwestii wyjątkiem. "Duma Katalonii", jako jedna z topowych marek piłkarskiego świata, bardzo dba o swoje media społecznościowe, na których posiada ogromną rzeszę odbiorców.

W celu maksymalnego zainteresowania obserwujących nie raz mogliśmy być świadkami przeróżnych gier, w których udział biorą piłkarze FC Barcelony. Do jednej z nich zaproszeni zostali Wojciech Szczęsny oraz Ferran Torres. Ich zadaniem było odgadnięcie swoich klubowych kolegów po przedstawieniu ich historii transferowej. Na pierwszy ogień poszedł Robert Lewandowski i to właśnie przy okazji tego wyboru doszło do sytuacji, która rozgrzała polskich kibiców do czerwoności.

Tak przedstawili karierę Roberta Lewandowskiego. Pominęli... kluczowy klub

Na załączonej grafice mogliśmy obserwować przestawienie niemal całego przekroju piłkarskiej kariery Roberta Lewandowskiego, począwszy od Delty Warszawa. Twórcy gry pominęli jednak... Lech Poznań. Brak "Kolejorza", który de facto stał się dla Lewandowskiego przepustką do światowego futbolu, jest dość mocno bulwersujący. Co ciekawe, na grafice pojawiła się za to Legia Warszawa, z którą to snajper FC Barcelony raczej nie posiada najlepszych wspomnień.

Oczywiście tego typu wpadka nie umknęła uwadze polskich kibiców "Dumy Katalonii", którzy momentalnie zaczęli przypominać o brakującym ogniwie w historii transferowej Roberta Lewandowskiego.

"Wiecie, że Robert Lewandowski grał jeszcze w Lech Poznań?" - pisał jeden z komentujących.

"Wstawienie herbu Legii przy nazwisku Roberta i pominięcie Lecha to jakiś nieśmieszny żart" - wtórował inny internauta.

Warto przypomnieć, że to nie pierwszy raz kiedy FC Barcelona staje się autorem tego typu wpadki. Kilka miesięcy temu w innej grze udział wzięli bowiem sam Robert Lewandowski, a towarzyszyła mu Ewa Pajor, która stanowi o sile kobiecej drużyny "Dumy Katalonii". Wówczas przedstawiciele klubu podpisali polski duet używając... niewłaściwej flagi, co również wprawiło kibiców z kraju nad Wisłą w niemałą wściekłość.

Zobacz również:

Minister Gideon Sa'ar zabrał głos ws. decyzji dotyczącej izraelskich kibiców
Piłka nożna

Skandaliczny atak na Polaków, a teraz kolejna afera. Izrael grzmi. "Haniebna decyzja"

Tomasz Brożek
Tomasz Brożek
Piłkarz w koszulce FC Barcelony unosi ręce w górę podczas meczu, w tle widoczni inni zawodnicy drużyny.
Robert LewandowskiJOSEP LAGOAFP
Piłkarz w stroju drużyny FC Barcelona trzyma dłonie złożone przy twarzy, wyrażając emocje, prawdopodobnie po nieudanej akcji podczas meczu, w tle rozmyte trybuny stadionu.
Robert LewandowskiUrbanandsportAFP
Piłkarz drużyny Lech Poznań w niebieskim stroju biegnie po boisku z emocjonalnym wyrazem twarzy, w tle drugi gracz w geście radości, atmosfera pełna dynamicznej energii sportowej.
Lech Poznań był przystankiem dla Roberta LewandowskiegoAlex Domanski/East NewsEast News
FC Barcelona – Real Sociedad 2-1. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja