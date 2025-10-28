Dudek w mocnych słowach skwitował Szczęsnego. "Jak tak dalej pójdzie..."

Real Madryt nie dał się pokonać w swej twierdzy, czyli oczywiście Estadio Santiago Bernabeu i zatriumfował 2:1 nad FC Barcelona w "El Clasico" rozegranym 26 października. "Blaugrana" nie dość, że wypuściła z rąk szansę na przegonienie "Królewskich" w tabeli, to jeszcze zakończyła spotkanie w dziesiątkę po tym, jak czerwoną kartkę obejrzał Pedri.

Mimo wszystko w drużynie "Barcy" znalazły się pewne jasne punkty - choćby Wojciech Szczęsny, którego interwencje uratowały zespół z Katalonii przed jeszcze dotkliwszą porażką. Polak zdołał nawet wedrzeć się do jedenastki kolejki La Ligi wg portalu Sofascore, a teraz wiele naprawdę ciepłych słów o "Szczenie" postanowił powiedzieć Jerzy Dudek, były golkiper Realu, który udzielił wywiadu Marcinowi Szczepańskiemu, dziennikarzowi "Super Expressu".

Jerzy Dudek wprost o Wojciechu Szczęsnym. Nie może się nachwalić bramkarza Barcelony

"W Barcelonie nie wiedzą co mają zrobić i co roku wybierają swój numer 1, który ma być przyszłością. A później ratuje ich Wojtek, wchodząc do bramki" - stwierdził Dudek, odnosząc się w ten sposób oczywiście do ostatnich roszad w kwestii "jedynki" związanych z postaciami Marca-Andre ter Stegena, Inakiego Peni i Joana Garcii.

Jak tak dalej pójdzie, to Wojtek ma gwarantowany kontrakt na następny sezon

Były reprezentant Polski został też zagadnięty o to, czy jego zdaniem "Szczena" swoją grą wysłał sygnał trenerowi Hansiemu Flickowi, że to jemu należy się miejsce w wyjściowym składzie.

"Myślę, że Flick nie ma powodu, żeby Wojtka odstawić. Jednak jak znam życie, to on zaakceptuje każdą decyzję trenera. Dlatego jest tak szanowany! Robi swoje i nie ma presji!" - skwitował 52-latek.

FC Barcelona chce wrócić na zwycięską ścieżkę. Przed "Blaugraną" starcie z Elche

FC Barcelona swój kolejny mecz rozegra 2 listopada w Primera Division przeciwko Elche. Nie można wykluczyć, że Joan Garcia będzie już wówczas w stu procentach do dyspozycji menedżera. Szczęsnemu tymczasem zawsze pozostaną np. występy w Pucharze Króla, jeśli oczywiście taka koncepcja podziału obowiązków wejdzie ostatecznie w życie.

