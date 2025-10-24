Dro Fernandez: porównania do legend Barcy, "nieskończone" możliwości. Jest jedno ale…

Ostatnia wrześniowa kolejka La Ligi. Przed ligowym starciem z Realem Sociedad polskich mediach dominował przekaz o powrocie Wojciecha Szczęsnego do bramki w związku z kontuzją Joana Garcii i występem Roberta Lewandowskiego w pierwszym składzie kosztem Ferrana Torresa. W tle pobrzmiewało jednak echo pytania kim jest młodziak podpisany w składzie m.in. przez madrycką "Marcę" wyłącznie trzyliterowym pseudonimem: Dro. Szerzej nieznany w głównym, ale w mediach hiszpańskich - a zwłaszcza katalońskich - wymieniany w pierwszej kolejności jako jeden z najciekawszych prospektów La Masii.

Pierwszy raz jego nazwisko wybrzmiało wyraźniej przy okazji debiutanckiego trafienia w sparingu z Vissel Kobe. Karierę w drużynie z Japonii kończył Andres Iniesta, z którym Dro bywa porównywany. Do momentu debiutu przeciwko zespołowi z Kraju Basków czterokrotnie znajdował się w kadrze meczowej. Przy okazji debiutu w wyjściowym składzie w Lidze Mistrzów w meczu z Olympiakosem zaliczył asystę przy drugim trafieniu Fermina Lopeza. Czy w niedzielne popołudnie dostanie kolejne minuty w wyczekiwanym El Clasico? Relację tekstową live z tego meczu przeprowadzimy w serwisie Interia Sport.

Kim jest Dro Fernandez? Stylem bardziej Thiago i Pedri niż Gavi

Dro Fernandez, a właściwie Pedro Fernandez Sarmiento, trafił do La Masii w 2022 roku ze szkółki klubu Val Minor w Nigran. Spędził tam blisko dekadę, zanim dzięki dobrym występom w młodzieżowych zespołach, wywalczył sobie prawo do treningów z pierwszą drużyną FC Barcelony. Miał wówczas 16 lat i stał się tym samym drugim najmłodszym zawodnikiem, który rozpoczął pracę pod okiem Hansiego Flicka. Sytuacja kadrowa Dumy Katalonii w połączeniu z rosnącym potencjałem 17-latka sprawiły, że zadebiutował od pierwszej minuty w ostatnim spotkaniu ligowym z Realem Sociedad na preferowanej pozycji środkowego ofensywnego pomocnika. Kolejne szanse w seniorskim futbolu to coś, czego zdecydowanie potrzeba, by jego potencjał mógł się w pełni ujawnić.

A ten jest olbrzymi - tak przynajmniej twierdzą Javi Roxo i Luis Perez, jego trenerzy z galicyjskiej szkółki Val Minor. Przepytywani przez kataloński "Sport" starali się scharakteryzować styl gry 17-latka w porównaniu do byłych i obecnych piłkarzy "Dumy Katalonii".

- Talentem dorównuje Thiago. Nigdy nie widziałem kogoś tak zdolnego technicznie jak Alcantara, ale za to Dro ma nawet lepszą wizję gry - mówił Javi Roxo. Oprócz dobrego oglądu sytuacji boiskowej Thiago cechowało świetne przyjęcie i prowadzenie piłki, dojrzałość w rozegraniu i napędzaniu akcji ofensywnych, za co cenił go także Robert Lewandowski z czasu wspólnej gry w Bayernie.

Z kolei Luis Perez nie wahał się porównać pochodzącego z Filipin pokornego i ciężko pracującego pomocnika do prawdziwej legendy Barcelony i reprezentacji Hiszpanii. - Mimo że są tacy, którzy porównują go do Pedriego, widzę w nim więcej z Andresa Iniesty.

Obok wyjątkowej wizji gry jako jego największy atut podkreślili zaangażowanie w akcje ofensywne od ich początku do samego końca - podobną umiejętność potrafi także zaprezentować Pedri, Fermin czy Gavi. I choć to cecha charakterystyczna, którą Barcelona wpaja czy poszukuje w sprowadzanych zawodnikach, to Roxo zwraca uwagę na jeszcze jedną rzecz. - Widziałem jego występy w barwach Barcy. To prawda, że dodali pewne elementy do jego stylu i bardzo rozwinął się fizycznie, ale istota pozostała taka sama: gra z taką samą pewnością siebie jak w młodości.

Kosa na Kosę: Czy Augustyniak powinien trafić do kadry? Polsat Sport

Ich zdaniem Dro z powodzeniem może pełnić rolę fałszywego skrzydłowego, choć jego naturalnym środowiskiem jest środek pomocy i wpływ na grę w ataku. - Jeśli podoła presji i dostanie swobodę, to jego możliwości są nieograniczone - chwalą dawnego wychowanka. Teraz jednak przed nim kluczowe zadanie - jak najlepsze wykorzystanie minut, które dostanie w pierwszym zespole.

Możliwości może i wielkie, ale… To go różni od Gaviego, Yamala i Pedriego

Gavi czy Lamine Yamal w wieku Dro pełnili niezwykle ważne role w klubie i pobijali rekordy jako najmłodsi debiutanci w seniorskiej kadrze Hiszpanii. Zaś Pedri mając 18 lat po rozegraniu pełnego sezonu jako gracz pierwszego zespołu Dumy Katalonii zadebiutował w reprezentacji. Dro stylem gry przypomina tego ostatniego, ale na tle wspomnianej trójki jest na początku standardowej drogi przeznaczonej dla utalentowanych piłkarzy, nawet jeśli mają w swoim czasie uwolnić "nieskończony" potencjał.

Hansi Flick podczas pretemporady był zdania, że La Masia sprowadzając Pedro Fernandeza wykonała fantastyczną robotę. Niemiec w swoim stylu dodał, że oczywiście wciąż są w grze młodego przecież zawodnika elementy do poprawy - w tym aspekcie nie oszczędza przecież nawet samego Yamala. - To wyjątkowy talent i osoba. Mentalność, którą ma… Jeśli tylko będzie tak się rozwijał, wszystko pójdzie dobrze - mówił z kolei Gavi pytany o Dro w trakcie azjatyckiego tournee. Piłkarz przyznał wówczas, że podczas wyjazdu trzymają się blisko i stara się doradzać koledze.

Dro z pewnością może podpatrzyć od sporo od Gaviego czy Pedriego. Na przyszłość powinien sobie jednak życzyć, by - w przeciwieństwie do nich - zdołać uniknąć poważnych urazów, które mogą wyraźnie zastopować jego rozwój.

Dro Fernandez i Fermin Lopez GONGORA AFP

Dro Fernandez Jose Breton AFP

Piłkarze FC Barcelona CRISTINA QUICLER AFP