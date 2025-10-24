Dro Fernandez: porównania do legend Barcy, "nieskończone" możliwości. Jest jedno ale…
Pierwsi trenerzy porównują jego styl gry do Thiago Alcantary czy nawet Andresa Iniesty. Gavi, który "opiekował się" nim podczas presezonu twierdzi, że to wyjątkowa osoba, jak i piłkarz. Kim jest Dro Fernandez, który w wieku 17 lat może liczyć na debiut w niedzielnym El Clasico?
Ostatnia wrześniowa kolejka La Ligi. Przed ligowym starciem z Realem Sociedad polskich mediach dominował przekaz o powrocie Wojciecha Szczęsnego do bramki w związku z kontuzją Joana Garcii i występem Roberta Lewandowskiego w pierwszym składzie kosztem Ferrana Torresa. W tle pobrzmiewało jednak echo pytania kim jest młodziak podpisany w składzie m.in. przez madrycką "Marcę" wyłącznie trzyliterowym pseudonimem: Dro. Szerzej nieznany w głównym, ale w mediach hiszpańskich - a zwłaszcza katalońskich - wymieniany w pierwszej kolejności jako jeden z najciekawszych prospektów La Masii.
Pierwszy raz jego nazwisko wybrzmiało wyraźniej przy okazji debiutanckiego trafienia w sparingu z Vissel Kobe. Karierę w drużynie z Japonii kończył Andres Iniesta, z którym Dro bywa porównywany. Do momentu debiutu przeciwko zespołowi z Kraju Basków czterokrotnie znajdował się w kadrze meczowej. Przy okazji debiutu w wyjściowym składzie w Lidze Mistrzów w meczu z Olympiakosem zaliczył asystę przy drugim trafieniu Fermina Lopeza. Czy w niedzielne popołudnie dostanie kolejne minuty w wyczekiwanym El Clasico? Relację tekstową live z tego meczu przeprowadzimy w serwisie Interia Sport.
Kim jest Dro Fernandez? Stylem bardziej Thiago i Pedri niż Gavi
Dro Fernandez, a właściwie Pedro Fernandez Sarmiento, trafił do La Masii w 2022 roku ze szkółki klubu Val Minor w Nigran. Spędził tam blisko dekadę, zanim dzięki dobrym występom w młodzieżowych zespołach, wywalczył sobie prawo do treningów z pierwszą drużyną FC Barcelony. Miał wówczas 16 lat i stał się tym samym drugim najmłodszym zawodnikiem, który rozpoczął pracę pod okiem Hansiego Flicka. Sytuacja kadrowa Dumy Katalonii w połączeniu z rosnącym potencjałem 17-latka sprawiły, że zadebiutował od pierwszej minuty w ostatnim spotkaniu ligowym z Realem Sociedad na preferowanej pozycji środkowego ofensywnego pomocnika. Kolejne szanse w seniorskim futbolu to coś, czego zdecydowanie potrzeba, by jego potencjał mógł się w pełni ujawnić.
A ten jest olbrzymi - tak przynajmniej twierdzą Javi Roxo i Luis Perez, jego trenerzy z galicyjskiej szkółki Val Minor. Przepytywani przez kataloński "Sport" starali się scharakteryzować styl gry 17-latka w porównaniu do byłych i obecnych piłkarzy "Dumy Katalonii".
- Talentem dorównuje Thiago. Nigdy nie widziałem kogoś tak zdolnego technicznie jak Alcantara, ale za to Dro ma nawet lepszą wizję gry - mówił Javi Roxo. Oprócz dobrego oglądu sytuacji boiskowej Thiago cechowało świetne przyjęcie i prowadzenie piłki, dojrzałość w rozegraniu i napędzaniu akcji ofensywnych, za co cenił go także Robert Lewandowski z czasu wspólnej gry w Bayernie.
Z kolei Luis Perez nie wahał się porównać pochodzącego z Filipin pokornego i ciężko pracującego pomocnika do prawdziwej legendy Barcelony i reprezentacji Hiszpanii. - Mimo że są tacy, którzy porównują go do Pedriego, widzę w nim więcej z Andresa Iniesty.
Obok wyjątkowej wizji gry jako jego największy atut podkreślili zaangażowanie w akcje ofensywne od ich początku do samego końca - podobną umiejętność potrafi także zaprezentować Pedri, Fermin czy Gavi. I choć to cecha charakterystyczna, którą Barcelona wpaja czy poszukuje w sprowadzanych zawodnikach, to Roxo zwraca uwagę na jeszcze jedną rzecz. - Widziałem jego występy w barwach Barcy. To prawda, że dodali pewne elementy do jego stylu i bardzo rozwinął się fizycznie, ale istota pozostała taka sama: gra z taką samą pewnością siebie jak w młodości.
Ich zdaniem Dro z powodzeniem może pełnić rolę fałszywego skrzydłowego, choć jego naturalnym środowiskiem jest środek pomocy i wpływ na grę w ataku. - Jeśli podoła presji i dostanie swobodę, to jego możliwości są nieograniczone - chwalą dawnego wychowanka. Teraz jednak przed nim kluczowe zadanie - jak najlepsze wykorzystanie minut, które dostanie w pierwszym zespole.
Możliwości może i wielkie, ale… To go różni od Gaviego, Yamala i Pedriego
Gavi czy Lamine Yamal w wieku Dro pełnili niezwykle ważne role w klubie i pobijali rekordy jako najmłodsi debiutanci w seniorskiej kadrze Hiszpanii. Zaś Pedri mając 18 lat po rozegraniu pełnego sezonu jako gracz pierwszego zespołu Dumy Katalonii zadebiutował w reprezentacji. Dro stylem gry przypomina tego ostatniego, ale na tle wspomnianej trójki jest na początku standardowej drogi przeznaczonej dla utalentowanych piłkarzy, nawet jeśli mają w swoim czasie uwolnić "nieskończony" potencjał.
Hansi Flick podczas pretemporady był zdania, że La Masia sprowadzając Pedro Fernandeza wykonała fantastyczną robotę. Niemiec w swoim stylu dodał, że oczywiście wciąż są w grze młodego przecież zawodnika elementy do poprawy - w tym aspekcie nie oszczędza przecież nawet samego Yamala. - To wyjątkowy talent i osoba. Mentalność, którą ma… Jeśli tylko będzie tak się rozwijał, wszystko pójdzie dobrze - mówił z kolei Gavi pytany o Dro w trakcie azjatyckiego tournee. Piłkarz przyznał wówczas, że podczas wyjazdu trzymają się blisko i stara się doradzać koledze.
Dro z pewnością może podpatrzyć od sporo od Gaviego czy Pedriego. Na przyszłość powinien sobie jednak życzyć, by - w przeciwieństwie do nich - zdołać uniknąć poważnych urazów, które mogą wyraźnie zastopować jego rozwój.