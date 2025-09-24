Partner merytoryczny: Eleven Sports

Dramatyczny komunikat Barcelony, Flick pod ścianą. Lewandowski już się z tym pogodził

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Aktualizacja

Koszmarne wieści napłynęły we wtorkowy wieczór z Barcelony. Po raz drugi w karierze na wiele miesięcy z powodu kontuzji wypadł Gavi, który był zdecydowanie jednym z najwaleczniejszych podopiecznych Hansiego Flicka. Bliski kolega Roberta Lewandowskiego usłyszał fatalną diagnozę znienacka, co wywołało prawdziwie dramatyczną reakcję u młodego zawodnika. "Lewy" pogodził się już z tym, że traci ważnego partnera boiskowego na bardzo długi okres.

We wtorek w Barcelonie rozegrały się dramatyczne chwile
We wtorek w Barcelonie rozegrały się dramatyczne chwileMATTHIEU MIRVILLE / Matthieu Mirville / DPPI via AFP / Maria Gracia Jimenez/Soccrates/Getty ImagesAFP

Wtorek nie był szczęśliwym dniem dla Barcelony. Nie dość, że Real Madryt dał kolejny koncert i pokonał pewnie 4:1 Levante, dzięki czemu znów odskoczył w ligowej tabeli, to jeszcze gruchnęły koszmarne wieści dotyczące stanu zdrowia Gaviego.

Gavi musiał przejść operację. Długa absencja potwierdzona

Młody pomocnik w ostatnim czasie stosował leczenie zachowawcze w związku z problemami z kolanem. Sztab szkoleniowy "Dumy Katalonii" wierzył jednak, że przyniesie ono efekty i uda się uniknąć konieczności kolejnej operacji. Rzeczywistość okazała się jednak brutalna.

Zobacz również:

Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny
La Liga

Lewandowski i Szczęsny musieli się pożegnać. Zwrot w Barcelonie, Laporta potwierdził

Jakub Rzeźnicki
Jakub Rzeźnicki

    Lekarze zgodnie orzekli, że wychowanek Barcelony musi przejść artroskopię kolana. W związku z tym absencja Hiszpana potrwa, nie jak pierwotnie podawało "Mundo Deportivo" kilka tygodni, zaś aż 4-5 miesięcy. A to dla ambitnego zawodnika, który w przeszłości zerwał więzadła krzyżowe, brzmiało jak wyrok. Potwierdził to oficjalny komunikat Barcelony.

    FC Barcelona - Getafe CF. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports

    Dramatyczne szczegóły diagnozy Gaviego. Hiszpan o mało nie zemdlał

    Javi Miguel ujawnił, jak dramatyczne chwile rozegrały się we wtorkowy wieczór w stolicy Katalonii. Gdy Gavi dowiedział się, że będzie pauzował aż pięć miesięcy, o mało nie zemdlał. Wiadomość o tak długiej absencji jednego z najbardziej charakternych graczy "Blaugrany" mocno zasmuciła także Hansiego Flicka. 

    Trener bardzo doceniał zaangażowanie i cechy wolicjonalne młodego Hiszpana, który na boisku zawsze świetnie dogadywał się z Robertem Lewandowskim. Polak, podobnie jak pozostali koledzy z drużyny prawdopodobnie zdążył się już pogodzić z myślą, że przez wiele miesięcy nie będą mogli liczyć na wsparcie 21-latka.

    Tak skrajna reakcja zawodnika mogła być też spowodowana faktem, że może to przekreślić jego szanse na występ na zbliżających się mistrzostwach świata. Jeśli nie wystąpią żadne dodatkowe komplikacje, Gavi wróci do pełni sprawności dopiero w lutym. Nic więc dziwnego, że diagnoza tak mocno przybiła Flicka.

    Zobacz również:

    Mecz Legii Warszawa z Jagiellonią Białystok w sezonie 24/25
    Ekstraklasa

    Legia - Jagiellonia. O której godzinie? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

    Aleksy Kiełbasa
    Aleksy Kiełbasa
    Młody piłkarz w jasnozielonym stroju sportowym z logo sponsorów na stadionie podczas meczu, skupiony na grze, z włosami w odcieniu szarości.
    GaviMaria Jose Segovia/DeFodi ImagesAFP
    Piłkarz w sportowym stroju podczas oklaskiwania, z poważnym wyrazem twarzy na tle rozmytego niebieskiego stadionu.
    Robert LewandowskiMATTHIEU MIRVILLEAFP
    Mężczyzna w średnim wieku, ubrany w czarną koszulkę, stoi na tle rozmytego stadionu sportowego, ma poważny wyraz twarzy i krótko przycięte włosy, w tle widoczny jest fragment postaci w kolorowej koszulce.
    Hansi FlickDENNIS AGYEMANAFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja