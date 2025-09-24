Dramatyczny komunikat Barcelony, Flick pod ścianą. Lewandowski już się z tym pogodził

Wtorek nie był szczęśliwym dniem dla Barcelony. Nie dość, że Real Madryt dał kolejny koncert i pokonał pewnie 4:1 Levante, dzięki czemu znów odskoczył w ligowej tabeli, to jeszcze gruchnęły koszmarne wieści dotyczące stanu zdrowia Gaviego.

Gavi musiał przejść operację. Długa absencja potwierdzona

Młody pomocnik w ostatnim czasie stosował leczenie zachowawcze w związku z problemami z kolanem. Sztab szkoleniowy "Dumy Katalonii" wierzył jednak, że przyniesie ono efekty i uda się uniknąć konieczności kolejnej operacji. Rzeczywistość okazała się jednak brutalna.

Lekarze zgodnie orzekli, że wychowanek Barcelony musi przejść artroskopię kolana. W związku z tym absencja Hiszpana potrwa, nie jak pierwotnie podawało "Mundo Deportivo" kilka tygodni, zaś aż 4-5 miesięcy. A to dla ambitnego zawodnika, który w przeszłości zerwał więzadła krzyżowe, brzmiało jak wyrok. Potwierdził to oficjalny komunikat Barcelony.

FC Barcelona - Getafe CF. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports

Dramatyczne szczegóły diagnozy Gaviego. Hiszpan o mało nie zemdlał

Javi Miguel ujawnił, jak dramatyczne chwile rozegrały się we wtorkowy wieczór w stolicy Katalonii. Gdy Gavi dowiedział się, że będzie pauzował aż pięć miesięcy, o mało nie zemdlał. Wiadomość o tak długiej absencji jednego z najbardziej charakternych graczy "Blaugrany" mocno zasmuciła także Hansiego Flicka.

Trener bardzo doceniał zaangażowanie i cechy wolicjonalne młodego Hiszpana, który na boisku zawsze świetnie dogadywał się z Robertem Lewandowskim. Polak, podobnie jak pozostali koledzy z drużyny prawdopodobnie zdążył się już pogodzić z myślą, że przez wiele miesięcy nie będą mogli liczyć na wsparcie 21-latka.

Tak skrajna reakcja zawodnika mogła być też spowodowana faktem, że może to przekreślić jego szanse na występ na zbliżających się mistrzostwach świata. Jeśli nie wystąpią żadne dodatkowe komplikacje, Gavi wróci do pełni sprawności dopiero w lutym. Nic więc dziwnego, że diagnoza tak mocno przybiła Flicka.

Gavi Maria Jose Segovia/DeFodi Images AFP

Robert Lewandowski MATTHIEU MIRVILLE AFP

Hansi Flick DENNIS AGYEMAN AFP