Dramatyczne wieści ws. Lamine Yamala. Lekarz FIFA już przekazał. "Ma 30 procent"

Bardzo głośno po środowym spotkaniu Barcelony z Celtą Vigo (1:0) jest wokół Lamine Yamala. W końcu skrzydłowy opuścił murawę z powodu urazu jeszcze w pierwszej połowie. Niedługo po ostatnim gwizdku w mediach zaczęły się pojawiać pierwsze informacje ws. diagnozy.

Zdaniem hiszpańskich dziennikarzy 18-latek naderwał mięsień uda. Taki uraz oznacza co najmniej trzy tygodni przerwy, i to tylko w przypadku naderwania I stopnia. W najgorszym przypadku może być to nawet od sześciu do ośmiu tygodni. To oznaczałoby, że w tym sezonie go na boisku już nie zobaczymy.

Co ciekawe, pod znakiem zapytania stanął również jego udział w zbliżających się mistrzostwach świata (11 czerwca - 19 lipca). Wszystko ze względu na całkiem wysoki procent nawrotu. Zdaniem Pedro Luisa Ripolla, eksperta medycznego FIFA trzeba zachować sporą ostrożność, gdy zawodnik wraca do gry. W przypadku nawrotu urazu gwiazdor najprawdopodobniej ominąłby mundial.

- Ta kontuzja ma 30 procent wskaźnik nawrotów, więc trzeba być bardzo ostrożnym. Trzeba zachować szczególną ostrożność, planując czas rekonwalescencji - mówił cytowany przez "Mundo Deportivo".

Yamal wypada, ekspert już tłumaczy. To będzie najgorszy scenariusz

Co więcej, dodał także pewną zależność, od której będzie zależała długość przerwy. Jeśli naderwanie jest w miejscu połączenia mięśnia ze ścięgnem bądź w samym ścięgnie przerwa będzie znacznie dłuższa. Jak już wspomnieliśmy, ok. sześciu tygodni.

- Jeśli uraz znajduje się w brzuścu mięśnia, mówimy o łagodniejszym rokowaniu: jeśli jednak uraz jest zlokalizowany w miejscu połączenia mięśnia ze ścięgnem lub w samym ścięgnie, uraz może być poważniejszy: co najmniej cztery do sześciu tygodni - tłumaczy.

Następny mecz FC Barcelona rozegra w sobotę 25 kwietnia. Będzie to spotkanie z Getafe w ramach 33. kolejki LaLiga. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 16:15.

