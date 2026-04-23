Dramat Yamala, fatalna wiadomość z Barcelony. Media: To może być koniec

Jakub Rzeźnicki

Pechowo dla Lamine Yamala potoczyło się spotkanie z Celtą Vigo. Skrzydłowy trafił z rzutu karnego na 1:0, a po chwili opuścił boisko z kontuzją. Grymas na jego twarzy, a także reakcja Hansiego Flicka sugerowały, że sprawa jest poważna. Z Hiszpanii niedługo po meczu zaczęły spływać pierwsze diagnozy ws. stanu zdrowia gwiazdy "Dumy Katalonii". Niestety większość zakłada bardzo pesymistyczny scenariusz.

Lamine Yamal w koszulce FC Barcelony nr 10 pocieszany przez mężczyznę w czarnej kurtce, obok zbliżenie twarzy piłkarza.
FC Barcelona okupiła zwycięstwo nad Celtą Vigo kontuzją Lamine Yamala

  • Lamine Yamal zdobył bramkę z rzutu karnego w meczu Barcelony z Celtą Vigo, po czym opuścił boisko z powodu kontuzji.
  • Media poinformowały, że wstępne diagnozy wskazują na naderwanie mięśnia uda, co może oznaczać od 2 do nawet 8 tygodni przerwy, a w najgorszym przypadku koniec sezonu dla zawodnika.
  • Brak Yamala i kontuzja Raphinhi wyraźnie osłabiły ofensywę Barcelony w drugiej połowie spotkania.
Spadek jakości gry FC Barcelona w ataku w meczu z Celtą Vigo po zejściu Lamine Yamala był bardzo zauważalny. 18-latek wywalczony pod koniec 1. połowy rzut karny zamienił na gola, ale nawet go nie celebrował. Na jego twarzy błyskawicznie pojawił się grymas, a skrzydłowy położył się na ziemi i wskazywał, że potrzebuje zmiany. Kibice, a także sztab szkoleniowy Barcy zamarli.

Yamal zszedł z kontuzją. FC Barcelona wymęczyła zwycięstwo z Celtą

Hiszpana otoczyli koledzy z drużyny, a on sam przez dłuższy czas się nie podnosił. Zbiegło się to w czasie z groźnym incydentem do jakiego doszło na trybunach. Pomocy medycznej potrzebował jeden z kibiców, co mocno wydłużyło spotkanie przerwane z tego tytułu przez sędziego.

Ostatecznie Yamal boisko opuścił w asyście sztabu medycznego, a za niego pojawił się Roony Bardghji. To nie był jego dzień. Szwedowi nie można było odmówić chęci, ale niewiele mu wychodziło. Bez Yamala i z kontuzjowanym Raphinhą "Blaugrana" stała się w 2. połowie niemal kompletnie "bezzębna".

Zobacz również:

Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

W Barcelonie już świętują, Lewandowski "nagrodzony". Sceny w korytarzu

Tomasz Chabiniak
Tomasz Chabiniak

Bramka Yamala przesądziła o zwycięstwie 1:0, ale ważniejszy niż wynik prawdopodobnie był zarówno dla Flicka, jak i kibiców stan zdrowia Yamala. W okolicach północy zaczęły spływać pierwsze diagnozy i niestety nie są one pozytywne.

Pesymistyczne diagnozy ws. Yamala. To może być koniec sezonu

Roger Torrello z "Mundo Deportivo wskazuje, że pierwsze oględziny wskazują na naderwanie mięśnia uda. Może to oznaczać min. 5 tygodni absencji. Wskazuje, że więcej światła na sytuację rzucą badania, jakie Yamal przejdzie w czwartek.

Cadena SER twierdzi natomiast, że u skrzydowego doszło do naderwania mięśnia I stopnia. W praktyce oznaczałoby to 2-3 tygodnie przerwy. II stopień to 4-6 tygodni, a III aż 8. Doktor Ripoll podkreśla, że jeśli uraz dotyczy tylko mięśnia, może być łagodniejszy. Jeśli jednak jeśli objął również ścięgno, przerwa od gry może potrwać od 4 do 6 tygodni.

Tak trener potraktował Pajor w derbach. To już koniec. Siódmy raz z rzędu

Wyjątkowo pesymistyczną diagnozę stawiają dziennikarze z "Catalunya Radio". Ich zdaniem w tym sezonie Hiszpana już na boisku nie zobaczymy. Więcej odpowiedzi poznamy po badaniach i komunikacie, jaki w związku z tym z pewnością wyda FC Barcelona. Bez względu na to, Hansi Flick znalazł się pod ścianą.

Zobacz również:

Jan Bednarek (drugi od lewej) ma pretensje do sędziego
Piłka nożna

FC Porto ograbione? Bednarkowi puściły hamulce. "Co jeszcze musi się stać?"

Szymon Łożyński
Szymon Łożyński

Druga połowa z Celtą pokazała, że obecnie bez Yamala Barca traci bardzo dużo jakości w ataku. Cules mają nadzieję, że niedługo do gry wróci Raphinha. Wówczas będzie musiał wciąć na siebie jeszcze większą odpowiedzialność.

piłkarz pochylony z widocznym grymasem bólu na twarzy, otoczony przez dwóch pracowników medycznych ubranych w granatowe kurtki z napisem 'Assistència Sanitària', którzy udzielają mu pomocy na boisku
Lamine Yamal w asyście służb medycznych
piłkarze drużyny w granatowo-bordowych strojach gromadzą się wokół leżącego na murawie zawodnika, jeden z nich podnosi zaciśniętą pięść do góry, w tle widać bramkarza i pełne trybuny kibiców
Koledzy z drużyny zaniepokojeni stanem zdrowia Yamala
Młody piłkarz w koszulce FC Barcelony stoi na murawie, zakładając opaskę na rękę, skupiony i skoncentrowany przed wejściem na boisko.
Lamine Yamal
