Dramat w USA. Powrót do Barcelony nadal możliwy. "Złe relacje z trenerem"

W poprzednim sezonie FC Barcelona stało się coś, co zaskoczyło zdecydowaną większość kibiców klubu. Joao Cancelo, który wrócił do Barcelony na roczne wypożyczenie po sezonie spędzonym w Arabii Saudyjskiej, wygrał rywalizację o miejsce na lewej obronie z Alejandro Balde.

Portugalczyk okazał się jednym z najbardziej kluczowych zawodników Barcelony w poprzednim sezonie. Poprawił się w grze obronnej w porównaniu do poprzedniego pobytu w klubie (sezon 2023/24), a jego ofensywne wejścia często siały spustoszenie pod bramką rywali.

Na mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku Portugalia odpadła już na etapie 1/8 po porażce z Hiszpanią. Joao Cancelo wraca więc nie do Barcelony, a do Al-Hilal, który pozostaje jego pracodawcą. Wiele wskazuje na to, że do definitywnego transferu na Camp Nou dojdzie, ale nie będzie to takie łatwe.

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Al-Hilal nie ułatwi sprawy Barcelonie. Co z transferem Joao Cancelo?

Kataloński Sport zwraca uwagę na to, że Al-Hilal nie chce stracić na sprawie Cancelo, za którego dwa lata temu zapłacił 25 milionów euro. Saudyjczycy postarają się o to, aby wywalczyć dla siebie jak najlepsze warunki sprzedaży. FC Barcelona natomiast zakłada, że transfer portugalskiego bocznego obrońcy zamknie się w kwocie 10 milionów euro.

Na korzyść Barcelony działa fakt, że Joao Cancelo ma już 32 lata, więc z trudno zakładać, że może być sprzedany za dużo wyższą sumę. Sam piłkarz pragnie przejść do Barcelony, co również stanowi ważny argument w tej sprawie.

To jednak nie koniec. Kataloński Sport zwraca uwagę na to, że Joao Cancelo ma złe relacje z Simone Inzaghim. Portugalczyk i Włoch nie znaleźli wspólnego języka. To również jeden z powodów, dlaczego piłkarz pragnie opuścić klub z Rijadu.

Dojdzie więc do przeciągania liny między klubami, ale wydaje się, że sprawa ostatecznie dojdzie do szczęśliwego finału. FC Barcelona widzi Joao Cancelo w planach na dwa kolejne sezony, o czym wcześniej informowały hiszpańskie media. Cena za piłkarza nie będzie "zaporowa". Chodzi o to, aby po mundialu podjąć rozmowy na temat piłkarza, a każda ze stron chce wypracować jak najlepsze warunki dla siebie.

Aktualnie Joan Laporta i Deco znajdują się w Stanach Zjednoczonych Po finale mundialu wrócą do Barcelony. Możemy spodziewać się tego, że wówczas sprawy transferowe będą realizowane.

Joao Cancelo GONGORA AFP

Joao Cancelo GONGORA AFP

Joao Cancelo ANDER GILLENEA AFP





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