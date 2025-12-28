Dramat w Barcelonie. Są nowe wieści. To już koniec. Lewandowski bezradny

Po meczu Chelsea FC - FC Barcelona w Lidze Mistrzów doszło do kuriozalnej, ale nieśmiesznej sytuacji. Ronald Araujo rozegrał fatalne spotkanie i całkowicie się załamał.

Urugwajczyk emocjonalnie nie poradził sobie z tym, że obejrzał w tamtym meczu czerwoną kartkę, w wyniku czego jego drużyna doznała bardzo bolesnej i opłakanej w skutkach porażki. A to nie była pierwsza tego typu wpadka Urugwajczyka w ostatnich latach.

Po tym meczu świat obiegła informacja, że Araujo... opuścił Barcelonę i udał się do Izraela, aby poszukać duchowego wsparcia w trudnej dla siebie sytuacji i zregenerować się psychicznie po trudnym okresie.

Część kibiców z piłkarza się naśmiewała. Część zwracała uwagę, że problemy podłoża psychicznego w futbolu na najwyższym poziomie wcale nie są tematem do żartów. Trudno jednak nie uznać tego wszystkiego za sytuację dość kuriozalną, a przynajmniej niecodzienną.

Nowe wieści ws. Araujo. To już koniec urlopu. Piłkarz wrócił do Barcelony

Dramat Araujo rozegrał się 25 listopada. Wtedy właśnie Barcelona doznała swojej ostatniej porażki z Chelsea i od tej pory, już bez Araujo, wygrała wszystkie mecze.

Dopiero teraz hiszpańskie media poinformowały, że to już koniec urlopu Araujo. Urugwajski obronca wrócił do Barcelony i chce wziąć udział w otwartym treningu ze swoimi kolegami z drużyny.

Na boisko jeszcze jednak nie wraca. Chce podejść w sposób cierpliwy do swojej rekonwalescencji i nie zrobić żadnego ważnego kroku pochopnie. Wróci na boisko wtedy, kiedy sam uzna, że jest na to gotowy.

Robert Lewandowski w niedalekiej przeszłości był dużym wsparciem dla Araujo. To właśnie Polak po jednym z meczów odbył ważną rozmowę z Urugwajczykiem, gdy ten padał ofiarą ataków ze strony kibiców Barcy.

Wówczas media informowały, że Araujo chce odejść z Barcelony do Juventusu. Skończyło się jednak tak, że podpisał nową umowę i rozpoczął nowy rozdział w swojej karierze z polskim napastnikiem u boku.

Robert Lewandowski w Barcelonie ma pełnić rolę nie tylko piłkarza od strzelania bramek, ale również mentora dla młodszych kolegów. W trudnych momentach ma on pomagać im również w wyzwaniach emocjonalnych - podobnie jak Wojciech Szczęsny.

W obliczu dramatu Ronalda Araujo z przełomu listopada i grudnia 2025 roku wszyscy jednak okazali się całkowicie bezradni.

Spora część kibiców FC Barcelona straciła już nadzieję na to, że Urugwajczyk odniesie sukces w drużynie Hansiego Flicka.

Ronald Araujo podpisał nowy kontrakt z FC Barcelona. Robert Lewandowski tego pragnął Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Ronald Araujo i Robert Lewandowski. Czy zagrają jeszcze kiedyś w jednej drużynie? Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Ronald Araujo JOSE BRETON / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP AFP

