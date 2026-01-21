Pierwsza połowa sezonu w wykonaniu Viniciusa Juniora była całkowicie do zapomnienia. Brazylijczyk zawodził pod względem sportowym, a w mediach dominowały informacje na temat jego przyszłości i fatalnych relacji z Xabim Alonso.

Brazylijczyk nie podpisywał nowej umowy i wszystko wskazywało na to, że w projekcie Xabiego Alonso nie ma dla niego miejsca. Między innymi właśnie dlatego szkoleniowiec ostatecznie wyleciał z Realu Madryt.

W pewnym momencie Florentino Perez uznał, że pora podjąć decyzję. Albo powierzy pełne zaufanie Xabiemu Alonso, albo postawi na piłkarzy, którzy we współpracy z Baskiem kompletnie się nie odnajdują.

Prezes Realu postawił na tę drugą opcję. Chcąc udobruchać m.in. Viniciusa zwolnił Xabiego Alonso, a w jego miejsce powołał Alvaro Arbeloę. Nowy trener podczas wszystkich swoich wywiadów i konferencji stara się podkreślać, jak wysoko ceni sobie Viniciusa jako piłkarza.

Czy Arbeloa mówi to prosto z serca czy jest tylko głosem zarządu Realu Madryt? Tego w tym momencie nie wiemy. Jest to jednak plan, który działa, ponieważ gra Viniciusa nagle się poprawiła.

W meczu z Albacete z Pucharze Króla Vinicius Junior zagrał fatalnie i również dlatego Real Madryt odpadł z tych rozgrywek. Później jednak przyszło spotkanie Ligi Mistrzów z AS Monaco.

Vinicius zdobył w nim gola i zanotował aż trzy asysty. Real Madryt wygrał 6:1 i narracja nagle się zmieniła. Vinicius stał się bohaterem "Los Blancos", a w mediach pojawiła się informacja, która może mieć znaczenie dla jego przyszłości w stołecznym klubie.

Nagłe wieści ws. Viniciusa. Agent już w Madrycie, saga niebawem się zakończy

José Félix Díaz z dziennika AS informuje, że w Madrycie pojawił się Frederico Peña. Agent Brazylijczyka przyjechał na mecz z AS Monaco, aby wesprzeć swojego zawodnika w bardzo trudnym momencie, a ten nagle wystrzelił ze swoją formą.

José Félix Díaz informuje, że to oczywiste, że obecność Peñi przybliża sagę związaną z przedłużeniem nowej umowy Viniciusa z Realem Madryt do końca.

Vinicius Junior pozostanie piłkarzem Reau Madryt, a jedyną niewiadomą w tym momencie pozostaje długość kontraktu oraz jego zarobki na mocy nowej umowy. Zwolnienie Xabiego Alonso to nie tylko rewolucja na ławce trenerskiej. To jasny sygnał, że Real Madryt stawia wszystko na Brazylijczyka i jest zdecydowany na to, aby zatrzymać go u siebie.

Obecna umowa Viniciusa z Realem Madryt obowiązuje do czerwca 2027 roku. W przypadku gwiazd na tym poziomie z rozmowami na temat prolongaty nie czeka się jednak do ostatniego sezonu, ponieważ wówczas wartość takiego piłkarza drastycznie spada. Właśnie dlatego Realowi Madryt bardzo zależy na tym, aby sprawa rozstrzygnęła się jeszcze w tej kampanii.

Vinicius Junior chce do końca kariery grać w Realu Madryt. Kontraktu jednak nie przedłużył... OSCAR DEL POZO / AFP AFP

W Realu Madryt wybuchł konflikt, który może się skończyć nagłym odejściem Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images AFP

Vinicius Junior JUAN MABROMATA AFP

