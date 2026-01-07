Dramat Ter Stegena, Barcelona potwierdza. Pilny komunikat ws. Niemca
Piłkarze FC Barcelona przebywają w Arabii Saudyjskiej, gdzie już w środowy wieczór rozpoczną walkę o Superpuchar Hiszpanii. Do Dżuddy Hansi Flick zabrał trzech bramkarzy: Jaoana Garcię, Wojciecha Szczęsnego oraz Marca-Andre ter Stegena. Wiadomo już, że ten ostatni na pewno nie pojawi się na boisku, o czym kataloński klub poinformował w oficjalnym komunikacie.
FC Barcelona przed rokiem w finale Superpucharu Hiszpanii pokonała 5:2 Real Madryt, a w tegorocznej edycji rozgrywek ponownie będzie poważnym kandydatem do sięgnięcia po trofeum. "Duma Katalonii" musi najpierw jednak pokonać w półfinale Athletic Bilbao (początek meczu w środę 7 stycznia o godz. 20), a następnie w finale Atletico Madryt lub Real. Wiadomo już, z szerokiej kadry Hansiego Flicka wypadł jeden z bramkarzy.
Niemiecki szkoleniowiec do Dżuddy zabrał trzech zawodników grających na tej pozycji: Jaoana Garcię, Wojciecha Szczęsnego oraz Marca-Andre ter Stegena. Flick zadeklarował już, że w Superpucharze Hiszpanii postawi na podstawowego bramkarza zespołu, czyli Garcię. A to oznaczało, że na ławce zasiądą Polak i Niemiec.
Marc-Andre ter Stegen nie zagra w Superpucharze Hiszpanii
Wiadomo jednak, że ter Stegen na pewno nie wybiegnie na boisko w Arabii Saudyjskiej, nawet gdyby urazu doznał Garcia, o czym poinformowano w komunikacie opublikowanym we wtorek późnym wieczorem.
"Ter Stegen opuszcza obóz treningowy Barcelony w Arabii Saudyjskiej i wraca do Barcelony na badania medyczne. Diego Kochen, bramkarz drużyny rezerw, dołączy do grupy jutro" - przekazano.
Na razie Barcelona nie poinformowała, co doskwiera Niemcowi i jak poważny jest jego uraz. Przypomnijmy, że doświadczony bramkarz już wcześniej zmagał się z problemami zdrowotnymi, po operacji pleców i rehabilitacji wrócił do gry pod koniec ubiegłego roku.
Hiszpański "Sport" donosi, że ter Stegen wybiegł jeszcze na wtorkowy trening, ale na około 25 minut przed czasem z powodu urazu opuścił zajęcia. Jak przypomniano, Niemiec od powrotu do gry w grudniu wystąpił tylko w jednym meczu, starciu w ramach Pucharu Króla z Guadalajarą. "Z Joanem Garcią w podstawowym składzie, perspektywy dla ter Stegena, który ostatnio jest mocno łączony z Gironą, są ponure" - podkreślono ws. Niemca, którego przyszłość w Barcelonie od dłuższego czasu stoi pod dużym znakiem zapytania.