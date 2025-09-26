Dramat po triumfie Barcelony. Najczarniejszy scenariusz staje się faktem. To już istna plaga

Mecz z Realem Oviedo zapowiadał się dla FC Barcelony jako pozornie proste zadanie do wykonania. Boiskowe wydarzenia szybko jednak zweryfikowały tę tezę, bowiem w 33. minucie to niżej notowany zespół zdołał objąć jednobramkowe prowadzenie. Gol ten był głównie zasługą Joana Garcii, dla którego był to pierwszy tak poważny błąd w barwach "Dumy Katalonii".

W drugiej połowie Eric Garcia zdołał jednak doprowadzić do wyrównania stanu rywalizacji. Wynik ten wciąż nie mógł jednak satysfakcjonować podopiecznych Hansiego Flicka, którzy prowadzą nieustanną pogoń za - póki co, bezbłędnymRealem Madryt.

W 65. minucie niemiecki szkoleniowiec zdecydował się zdjąć Raphinhę, a w jego miejsce wpuścił Roberta Lewandowskiego. Obecność Polaka całkowicie odmieniła obraz gry. Ten już po 5 minutach wpisał się na listę strzelców, dzięki czemu stał się jednym z kluczowych kreatorów ostatecznego sukcesu "Dumy Katalonii".

To stało się tuż po meczu z Oviedo. Fatalne informacje z obozu Barcelony

Kilka godzin po triumfie Barcelony w mediach pojawiły się doniesienia, które z pewnością przyprawią kibiców "Dumy Katalonii" o poczucie niepokoju. Portal "Mundo Deportivo" przekazał bowiem, że Raphinha ma się uskarżać na ból w okolicy uda, co było zresztą widoczne już podczas schodzenia tego zawodnika na ławkę rezerwowych.

"W 66. minucie Raphinha opuścił boisko na rzecz Roberta Lewandowskiego. Podczas zmiany Brazylijczyk dotknął dłonią tylnej części uda. [...]. Napastnik odczuwał ból w ścięgnie udowym w prawej nodze. [..]. Mając wystarczającą liczbę zawodników na ławce rezerwowych, Hansi Flick nie chciał ryzykować i postanowił posadzić go na ławce. Po krótkiej wymianie zdań zawodnik udał się prosto do szatni na badania" - piszą hiszpańscy dziennikarze.

Wciąż nie otrzymaliśmy potwierdzenia, bądź też zaprzeczenia powstania ewentualnego urazu u gwiazdora Barcelony. Media już spekulują jednak o konieczności pauzy Raphinhii w zbliżającym się meczu z Realem Sociedad. Flick, bez względu na ostateczny wynik badań zawodnika, i tak może nie zdecydować się na skorzystanie z jego usług w zbliżającego się spotkania La Ligi. Na klub w niedalekiej przyszłości czeka bowiem dużo cięższe zadanie - starcie z PSG w ramach fazy ligowej Ligi Mistrzów. W tak ważnym meczu potrzebny jest pełen potencjał ofensywny zespołu, a więc i w pełni sprawny Raphinha.

