Dramat piłkarza Barcelony. Fatalne wiadomości po hucznej fecie. Poruszający wpis zawodnika

Damian Okła

Tegoroczne mistrzostwa świata w piłce nożnej zbliżają się wielkimi krokami. Kolejne reprezentacje ogłaszają listę powołanych zawodników na nadchodzący turniej. We wtorkowe popołudnie pojawiły się wybory selekcjonera reprezentacji Szwecji, Grahama Pottera. Anglik nie zdecydował się powołać piłkarza FC Barcelona, Roony'ego Bardghji'ego, który opublikował wymowny wpis w mediach społecznościowych.

Roony Bardghji trzymający twarz w dłoniach podczas meczu.
Roony Bardghji

Niespełna miesiąc dzieli nas od rozpoczęcia najważniejszej piłkarskiej imprezy. W Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Meksyku 11 czerwca ruszą mistrzostwa świata i potrwają do niedzieli 19 lipca, kiedy to jedna z drużyn będzie cieszyła się z wielkiego triumfu. Niestety na tegorocznej imprezie zabraknie reprezentacji Polski, która w dramatycznych okolicznościach przegrała ze Szwecją w finale baraży o mundial 2026. I to właśnie Skandynawowie zagrają w Ameryce Północnej.

Zbliżające się mistrzostwa rozegrane zostaną w nowej formule, gdyż udział w zmaganiach weźmie 48 drużyn, a nie jak dotychczas 32. Dlatego też całe wydarzenie potrwa znacznie dłużej niż miało to miejsce w poprzednich edycjach. Powoli zbliża się również moment, w którym poznamy piłkarzy, którzy zagrają na mundialu. Kolejne reprezentacje odsłaniają karty i listę powołanych.

Piłkarz FC Barcelona załamany po decyzji selekcjonera. Wymowny wpis

We wtorek listę 26 nazwisk, które zobaczymy w czerwcu i lipcu na boiskach w Ameryce Północnej, podała szwedzka federacja. Wśród powołanych na próżno szukać piłkarza FC Barcelona. Roony Bardghji został pominięty przez Grahama Pottera i nie będzie mu dane wystąpić na pierwszych mistrzostwach świata w karierze. To jedno z największych zaskoczeń w wyborze angielskiego selekcjonera reprezentacji Szwecji.

Sam zawodnik nie przeszedł obojętnie obok tej fatalnej dla niego informacji. Jeszcze w poniedziałek świętował wraz z całym zespołem zdobycie mistrzostwa Hiszpanii, a niedługo potem otrzymał tak bolesne wiadomości. Bardghji niedługo po ujawnieniu listy powołanych zawodników umieścił w mediach społecznościowych wymowny wpis.

Na Insastories opublikował swoje czarno-białe zdjęcie oraz cytat z Księgi Psalmów. "Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną" - czytamy w opisie dołączonym do fotografii. Jak dotychczas Bardghji wystąpił w trzech meczach dorosłej reprezentacji Szwecji, ale na kolejne spotkania w narodowych barwach przyjdzie mu poczekać co najmniej kilka miesięcy.

Piłkarz w czarnej koszulce z numerem 19 i nazwiskiem „Rooney” stoi na boisku, zwrócony tyłem w stronę kibiców; nad zawodnikiem widoczny jest anglojęzyczny cytat motywacyjny.
Roony Bardghij

Mężczyzna ubrany w ciemną kurtkę sportową z napisem na plecach stoi na boisku, patrzy przez ramię na fotografa i lekko unosi jedną rękę. W tle widoczna siatka ogrodzeniowa i rozmazane elementy infrastruktury sportowej.
Roony Bardghji
piłkarz w stroju Barcelony kontroluje piłkę na murawie podczas meczu, skupienie widoczne na jego twarzy, w tle inni zawodnicy
Roony Bardghji
