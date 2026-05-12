Dramat piłkarza Barcelony. Fatalne wiadomości po hucznej fecie. Poruszający wpis zawodnika

Niespełna miesiąc dzieli nas od rozpoczęcia najważniejszej piłkarskiej imprezy. W Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Meksyku 11 czerwca ruszą mistrzostwa świata i potrwają do niedzieli 19 lipca, kiedy to jedna z drużyn będzie cieszyła się z wielkiego triumfu. Niestety na tegorocznej imprezie zabraknie reprezentacji Polski, która w dramatycznych okolicznościach przegrała ze Szwecją w finale baraży o mundial 2026. I to właśnie Skandynawowie zagrają w Ameryce Północnej.

Zbliżające się mistrzostwa rozegrane zostaną w nowej formule, gdyż udział w zmaganiach weźmie 48 drużyn, a nie jak dotychczas 32. Dlatego też całe wydarzenie potrwa znacznie dłużej niż miało to miejsce w poprzednich edycjach. Powoli zbliża się również moment, w którym poznamy piłkarzy, którzy zagrają na mundialu. Kolejne reprezentacje odsłaniają karty i listę powołanych.

We wtorek listę 26 nazwisk, które zobaczymy w czerwcu i lipcu na boiskach w Ameryce Północnej, podała szwedzka federacja. Wśród powołanych na próżno szukać piłkarza FC Barcelona. Roony Bardghji został pominięty przez Grahama Pottera i nie będzie mu dane wystąpić na pierwszych mistrzostwach świata w karierze. To jedno z największych zaskoczeń w wyborze angielskiego selekcjonera reprezentacji Szwecji.

Sam zawodnik nie przeszedł obojętnie obok tej fatalnej dla niego informacji. Jeszcze w poniedziałek świętował wraz z całym zespołem zdobycie mistrzostwa Hiszpanii, a niedługo potem otrzymał tak bolesne wiadomości. Bardghji niedługo po ujawnieniu listy powołanych zawodników umieścił w mediach społecznościowych wymowny wpis.

Na Insastories opublikował swoje czarno-białe zdjęcie oraz cytat z Księgi Psalmów. "Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną" - czytamy w opisie dołączonym do fotografii. Jak dotychczas Bardghji wystąpił w trzech meczach dorosłej reprezentacji Szwecji, ale na kolejne spotkania w narodowych barwach przyjdzie mu poczekać co najmniej kilka miesięcy.

