Dramat kluczowego piłkarza Barcelony trwa. Hiszpanie ogłaszają. Dzień przed meczem

Michał Chmielewski

W niedzielne popołudnie Barcelonę czeka domowe spotkanie w 29. kolejce La Liga przeciwko Rayo Vallecano. Dzień przed pierwszym gwizdkiem piłkarze Hansiego Flicka odbyli treningi. Na sesji zabrakło jednego z kluczowych zawodników, który jeszcze do niedawna był prawdziwym ulubieńcem trenera. Hiszpanie przekazali najnowsze wieści.

Eric Garcia w niebieskiej koszulce drybluje piłkę, otoczony przez dwóch piłkarzy w jasnożółtych strojach
Eric Garcia (z prawej)Mike HewittGetty Images

W dwóch ostatnich spotkaniach Barcelona urządziła sobie istną strzelaninę. Najpierw mistrzowie Hiszpani w lidze rozbili Seville 5:2, a następnie pokonali Newcastle United aż 7:2 rewanżowym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów, dzięki czemu bezproblemowo zameldowali się w ćwierćfinale.

W drugim z meczów na boisku oglądaliśmy Erica Garcię, jednak już po 22 minutach musiał on zasiąść na ławce rezerwowych. A to dlatego, że zaczął zmagać się z problemami zdrowotnymi, konkretnie z kontuzją ścięgna udowego. Przed pauzą 25-latek był jednym z najważniejszych, o ile nie najważniejszym zawodnikiem w całym zespole. Miał na koncie najwięcej rozegranych minut i tylko jedno opuszczone starcie (z powodu czerwonej kartki) we wszystkich rozgrywkach.

Hiszpanie przekazali ws. gwiazdy Barcelony. Dzień przed meczem. Te słowa brzmią jak wyrok

Wcześniej Hiszpan nie zagrał w pierwszym starciu z angielskim rywalem (1:1). Na konferencjach prasowych Flick niejednokrotnie podkreślał jego kluczową rolę w drużynie. - Nie chcieliśmy ryzykować z Erikiem bo jest dla nas zbyt ważny, może grać na różnych pozycjach - mówił Niemiec po ostatnim gwizdku.

W niedzielę 22 marca kataloński klub na Camp Nou zmierzy się zRayo Vallecano. Jak przekazał dziennik "Marca", na sobotnim treningu przed tym spotkaniem zabrakło Erica Garcii.

    "Obrońca został na siłowni, ćwicząc samodzielnie, by dojść do siebie po przeciążeniu, które ciągnie się za nim od kilku tygodni" - czytamy.

    Choć 25-latek nadal nie jest w optymalnej dyspozycji fizycznej, to być może przynajmniej znajdzie się na ławce rezerwowych podczas najbliższego meczu. "Mimo że nie trenował w grupie, jego obecność na jutrzejszym starciu z Madrytczykami nie jest wykluczona. Decyzja zostanie podjęta w tę niedzielę. Hansi Flick chce być bardzo ostrożny wobec gracza, aby uraz nie posunął się dalej. Eric musiał zakończyć występ w pierwszej połowie środowego meczu przeciwko Newcastle" - dodano.

    Do tej pory na koncie młodego defensora znajdziemy 42 spotkania, w których strzelił jednego gola i zanotował dwie asysty. Jego wartość rynkowa podskoczyła ostatnio do 35 milionów euro.

    Hansi Flick wkrótce może stracić jednego z istotnych zawodników Barcelony
    Hansi Flick wkrótce może stracić jednego z istotnych zawodników Barcelony
    Dwóch piłkarzy ubranych w fioletowe stroje treningowe klubu FC Barcelona wychodzi z tunelu na stadion. Jeden z zawodników nosi ochronną maskę na twarzy.
    Eric Garcia i RaphinhaLLUIS GENEAFP
    Dwóch piłkarzy drużyny FC Barcelona w jasnych strojach świętuje zdobycie gola na boisku, jeden delikatnie głaszcze drugiego po głowie, w tle widoczni kibice oraz fragment trybun.
    Eric Garcia (z prawej)MIGUEL RIOPAAFP
