Dramat kluczowego piłkarza Barcelony trwa. Hiszpanie ogłaszają. Dzień przed meczem

W dwóch ostatnich spotkaniach Barcelona urządziła sobie istną strzelaninę. Najpierw mistrzowie Hiszpani w lidze rozbili Seville 5:2, a następnie pokonali Newcastle United aż 7:2 rewanżowym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów, dzięki czemu bezproblemowo zameldowali się w ćwierćfinale.

W taki sposób FC Barcelona przygotowuje się do kolejnego starcia w La Liga.

Wcześniej Hiszpan nie zagrał w pierwszym starciu z angielskim rywalem (1:1). Na konferencjach prasowych Flick niejednokrotnie podkreślał jego kluczową rolę w drużynie. - Nie chcieliśmy ryzykować z Erikiem bo jest dla nas zbyt ważny, może grać na różnych pozycjach - mówił Niemiec po ostatnim gwizdku.

W niedzielę 22 marca kataloński klub na Camp Nou zmierzy się zRayo Vallecano. Jak przekazał dziennik "Marca", na sobotnim treningu przed tym spotkaniem zabrakło Erica Garcii.

"Obrońca został na siłowni, ćwicząc samodzielnie, by dojść do siebie po przeciążeniu, które ciągnie się za nim od kilku tygodni" - czytamy.

Choć 25-latek nadal nie jest w optymalnej dyspozycji fizycznej, to być może przynajmniej znajdzie się na ławce rezerwowych podczas najbliższego meczu. "Mimo że nie trenował w grupie, jego obecność na jutrzejszym starciu z Madrytczykami nie jest wykluczona. Decyzja zostanie podjęta w tę niedzielę. Hansi Flick chce być bardzo ostrożny wobec gracza, aby uraz nie posunął się dalej. Eric musiał zakończyć występ w pierwszej połowie środowego meczu przeciwko Newcastle" - dodano.

Do tej pory na koncie młodego defensora znajdziemy 42 spotkania, w których strzelił jednego gola i zanotował dwie asysty. Jego wartość rynkowa podskoczyła ostatnio do 35 milionów euro.

Hansi Flick wkrótce może stracić jednego z istotnych zawodników Barcelony

Eric Garcia i Raphinha

Eric Garcia (z prawej)

