Robert Lewandowski, choć z maską na twarzy, wrócił już do gry po złamaniu kości oczodołu. Polak w tym czasie mógł dać odpocząć nieco innym częściom swojego ciała i przygotować się do kluczowej rywalizacji z Newcastle United w Lidze Mistrzów.

Pierwsze spotkanie dwumeczu rozgrywane jest na St. James' Park nad rzeką Tyne. Właśnie tutaj Robert Lewandowski stanie przed szansą na powiększenie swoego dorobku bramkowego w Lidze Mistrzów.

Hansi Flick robil co mógł, aby kluczowi piłkarze jego drużyny zachowali jak najwięcej sił na to spotkanie. W minionej kolejce ligowej Niemiec posadził na łąwce rezerwowych Raphinhę, Pedriego i Fermina Lopeza aby ci mogli należycie odpocząć.

Inni natomiast musieli grać. Jednym z nich był Eric Garcia - absolutnie kluczowa postać "układanki" Flicka i zawodnik, który w tym sezonie w barwach Barcy rozegrał najwięcej minut.

Fatalne wieści przed meczem Ligi Mistrzów. Kluczowy piłkarz Barcelony nie zagra z Newcastle United

Robert Lewandowski z pewnością jest już głodny gry w Lidze Mistrzów i nastawiał się na rywalizację z Newcastle United jak do kolejnego wielkiego wyzwania w swojej karierze. Na godziny przed meczem otrzymał jednak fatalną wiadomość.

Okazało się bowiem, że wyżej wymieniony Eric Garcia w tym spotkaniu nie zagra. Powodem jego absencji są "pewne dolegliwości".

Informację tę podało katalońskie "Mundo Deportivo". Dziennikarze nie poinformowali natomiast, o jaki dokładnie uraz obrońcy chodzi.

Wszystko wskazuje więc na to, że podstawowym obrońcą Barcelony w tym spotkaniu będzie Ronald Araujo. To prawdopodobnie Urugwajczyk będzie musiał zabezpieczyć prawą obronę pod nieobecność Julesa Kounde i Erica Garcii. To bez wątpienia wielkie osłabienie dla Roberta Lewandowskiego i spółki. W wyniku tej kontuzji w meczu z Newcastle wszystkim będzie grało się zdecydowanie trudniej.

Eric Garcia (z prawej) MIGUEL RIOPA AFP

Eric Garcia i Raphinha LLUIS GENE AFP

Eric Garcia MARCEL VAN DORST AFP

Ostatnie przygotowania Realu Madryt przed starciem z Manchesterem City w LM. WIDEO associated press © 2026 Associated Press