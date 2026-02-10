Dramat Barcelony trwa. Hiszpanie przekazują, Lewandowski już wie

FC Barcelona nadal pozostaje w grze o wszystkie możliwe trofea. Katalończycy zgarnęli już Superpuchar Hiszpanii. Oprócz Ligi Mistrzów i La Liga walczą jeszcze w Pucharze Króla. Dotarli do półfinału, gdzie ich rywalem będzie Atletico. Spotkanie to odbędzie się w czwartek 12 lutego o godz. 21:00 w Madrycie.

Z pewnością Hansi Flick już teraz myśli nad składem, który rozpocznie starcie z ekipą Diego Simeone. Jeszcze kilka dni temu nikt nie spodziewał się, że szkoleniowiec Barcelony może miał ograniczone pole manewru na lewym skrzydle. Tymczasem niewykluczone, że nie będzie mógł postawić na jednego z gwiazdorów.

Kłopoty Barcelony przed meczem z Atletico. Hiszpanie wszystko przekazali

Mowa o Raphinhi. 31 stycznia w trakcie wyjazdowego meczu z Elche (3:1) Brazylijczyk opuścił murawę zaraz po pierwszej połowie. Odczuwał dyskomfort, dlatego klub wolał dmuchać na zimne i zachowawczo Flick zdjął go z boiska.

"Raphinha cierpi na przeciążenie mięśnia przywodziciela prawej nogi. Ze względów bezpieczeństwa opuści jutrzejszy mecz z Albacete. Przewidywany czas jego rekonwalescencji to tydzień" - przekazywała wówczas Barcelona w oficjalnym komunikacie.

Ostatecznie 29-latek nie zagrał ani z Albacete (2:1), ani przeciwko Mallorce (3:0) w La Liga. Problem w tym, że minęło już grubo ponad siedem dni, a Raphinha wciąż nie wrócił do optymalnej formy fizycznej.

Według Alexa Pintanela z Esports RAC1 i Radio Marca skrzydłowy mistrzów Hiszpanii nadal nie trenuje z drużyną, a jego występ przeciwko Atlatico Madryt stoi pod dużym znakiem zapytania. Mówiąc krótko, uraz brazylijskiego gwiazdora okazał się poważniejszy niż początkowe diagnozy.

Warto zaznaczyć, że to już trzecia kontuzja Raphinhi w tej kampanii. Problemy zdrowotne do tej pory w trwającej kampanii wykluczyły go łącznie z dwunastu meczów "Dumy Katalonii". Jeśli czarny scenariusz się sprawdzi, będzie to olbrzymia strata dla Hansiego Flicka, który niejednokrotnie podkreślał, jak ważnym zawodnikiem jest 29-latek. Przemawiają za nim suche liczby. W tym sezonie w 22 spotkaniach strzelił w sumie 13 goli i zanotował pięć asyst.

