Dramat Barcelony, jest oficjalny komunikat. Gwiazdor wypada na długi czas

Zdecydowanie nie tak sezon 2025/2026 wyobrażał sobie Gavi. Pomocnik w obecnej kampanii zagrał zaledwie w dwóch meczach, spędzając na murawie 66 minut. Co więcej, jakiś czas temu nabawił się urazu kolana. I to tego samego, w którym w kampanii 2023/2024 doznał zerwania więzadeł krzyżowych.

Koszmarny komunikat Barcelony. Gavi wypada z gry na wiele miesięcy

Początkowo spekulowano, że przerwa może potrwać kilka tygodni. Okazało się jednak, że uraz jest nieco poważniejszy i będzie potrzebna operacja. We wtorkowy wieczór, klub oficjalnie poinformował, że zawodnik przeszedł zabieg kolana.

W związku z tym oczekiwano, że do gry wróci za około dwa miesiące. Niestety dla drużyny i Hansiego Flicka, uraz eliminuje go na znacznie dłuższy czas, bowiem na boisko wróci najwcześniej za cztery, pięć miesięcy.

- Zawodnik pierwszego zespołu, Pablo Paez Gavira "Gavi", przeszedł zabieg artroskopii w celu usunięcia urazu łąkotki przyśrodkowej, która została zszyta w celu jej zachowania. Czas rekonwalescencji szacuje się na około 4-5 miesięcy - czytamy w komunikacie.

Bez dwóch zdań jest to ogromna strata dla Barcelony. Jak już wspomnieliśmy, zawodnik najwcześniej wróci w okolicach lutego.

