Partner merytoryczny: Eleven Sports

Dramat Barcelony, jest oficjalny komunikat. Gwiazdor wypada na długi czas

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Fatalne wieści we wtorkowy wieczór przekazała FC Barcelona. W oficjalnym komunikacie przekazano, że kontuzjowany pomocnik Gavi przeszedł już operację. Niestety dla drużyny jego przerwa potrwa zdecydowanie więcej, niż pierwotnie zakładano. Jest to ogromne osłabianie drużyny Hansiego Flicka.

Gavi w towarzystwie Roberta Lewandowskiego
Gavi w towarzystwie Roberta LewandowskiegoAFP

Zdecydowanie nie tak sezon 2025/2026 wyobrażał sobie Gavi. Pomocnik w obecnej kampanii zagrał zaledwie w dwóch meczach, spędzając na murawie 66 minut. Co więcej, jakiś czas temu nabawił się urazu kolana. I to tego samego, w którym w kampanii 2023/2024 doznał zerwania więzadeł krzyżowych.

Koszmarny komunikat Barcelony. Gavi wypada z gry na wiele miesięcy

Początkowo spekulowano, że przerwa może potrwać kilka tygodni. Okazało się jednak, że uraz jest nieco poważniejszy i będzie potrzebna operacja. We wtorkowy wieczór, klub oficjalnie poinformował, że zawodnik przeszedł zabieg kolana.

Zobacz również:

Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny
Robert Lewandowski

Nie ma odwrotu. Nagły komunikat Barcelony, Lewandowski i Szczęsny poinformowani

Łukasz Olszewski
Łukasz Olszewski

    W związku z tym oczekiwano, że do gry wróci za około dwa miesiące. Niestety dla drużyny i Hansiego Flicka, uraz eliminuje go na znacznie dłuższy czas, bowiem na boisko wróci najwcześniej za cztery, pięć miesięcy.

    - Zawodnik pierwszego zespołu, Pablo Paez Gavira "Gavi", przeszedł zabieg artroskopii w celu usunięcia urazu łąkotki przyśrodkowej, która została zszyta w celu jej zachowania. Czas rekonwalescencji szacuje się na około 4-5 miesięcy - czytamy w komunikacie.

    Bez dwóch zdań jest to ogromna strata dla Barcelony. Jak już wspomnieliśmy, zawodnik najwcześniej wróci w okolicach lutego.

    FC Barcelona - Getafe CF. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports

    Zobacz również:

    Mecz Legii Warszawa z Jagiellonią Białystok w sezonie 24/25
    Ekstraklasa

    Legia - Jagiellonia. O której godzinie? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

    Aleksy Kiełbasa
    Aleksy Kiełbasa
    Młody piłkarz w jasnozielonej koszulce Barcelony, z krótkimi włosami, wskazuje ręką kierunek podczas meczu, tło zamazane z widownią stadionu.
    GaviDAVID ALIAGAAFP
    Gavi
    GaviJose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
    Gavi
    GaviAFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja