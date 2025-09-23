Dramat Barcelony, jest oficjalny komunikat. Gwiazdor wypada na długi czas
Fatalne wieści we wtorkowy wieczór przekazała FC Barcelona. W oficjalnym komunikacie przekazano, że kontuzjowany pomocnik Gavi przeszedł już operację. Niestety dla drużyny jego przerwa potrwa zdecydowanie więcej, niż pierwotnie zakładano. Jest to ogromne osłabianie drużyny Hansiego Flicka.
Zdecydowanie nie tak sezon 2025/2026 wyobrażał sobie Gavi. Pomocnik w obecnej kampanii zagrał zaledwie w dwóch meczach, spędzając na murawie 66 minut. Co więcej, jakiś czas temu nabawił się urazu kolana. I to tego samego, w którym w kampanii 2023/2024 doznał zerwania więzadeł krzyżowych.
Koszmarny komunikat Barcelony. Gavi wypada z gry na wiele miesięcy
Początkowo spekulowano, że przerwa może potrwać kilka tygodni. Okazało się jednak, że uraz jest nieco poważniejszy i będzie potrzebna operacja. We wtorkowy wieczór, klub oficjalnie poinformował, że zawodnik przeszedł zabieg kolana.
W związku z tym oczekiwano, że do gry wróci za około dwa miesiące. Niestety dla drużyny i Hansiego Flicka, uraz eliminuje go na znacznie dłuższy czas, bowiem na boisko wróci najwcześniej za cztery, pięć miesięcy.
- Zawodnik pierwszego zespołu, Pablo Paez Gavira "Gavi", przeszedł zabieg artroskopii w celu usunięcia urazu łąkotki przyśrodkowej, która została zszyta w celu jej zachowania. Czas rekonwalescencji szacuje się na około 4-5 miesięcy - czytamy w komunikacie.
Bez dwóch zdań jest to ogromna strata dla Barcelony. Jak już wspomnieliśmy, zawodnik najwcześniej wróci w okolicach lutego.