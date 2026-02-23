Doniesienia o Messim prosto z Barcelony. Laporta ujawnia, co się stanie

Kacper Dąderewicz

Joan Laporta niedawno podał się do dymisji i czeka na kolejne wybory na prezydenta FC Barcelona, które najprawdopodobniej wygra. Tymczasem udzielił bardzo ciekawej wypowiedzi na temat Leo Messiego - największej legendy klubu. Laporta zdradził trudne dla niego szczegóły dotyczące jego relacji z Argentyńczykiem. Zapowiedział również, że czego w niedalekiej przyszłości mogą spodziewać się kibice "Dumy Katalonii"

Mężczyzna w garniturze i krawacie stoi przy mikrofonie na tle nieostrego herbu piłkarskiego z barwami i krzyżem.
Leo MessiPAU BARRENA AFP

Joan Laporta cytowany przez Catalunya Radio wypowiedział się na temat jego relacji z Leo Messim. W tym momencie mówimy o byłym prezydencie FC Barcelona, który podał się do dymisji tuż przed wyborami. Najprawdopodobniej już niebawem zostanie on wybrany na kolejną kadencję.

- Relacje z Messim nie są już takie, jak kiedyś. Doszło między innymi do incydentu podczas ceremonii wręczenia Złotej Piłki, kiedy poszedłem się z nim przywitać, a on uznał, że nie powinniśmy się witać - opowiedział Laporta.

Później były (i najprawdopodobniej przyszły) prezydent FC Barcelona przekazał, że w związku z postacią Leo Messiego klub ma bardzo konkretne plany.

- Od tego czasu nastąpiło pewne zbliżenie i mam nadzieję, że tak będzie w przyszłości. Relacje są napięte, ale on jest legendą FC Barcelona. Leo zasługuje na pomnik na Camp Nou, taki jak te, które mają Cruyff i Kubala - dodaje Joan Laporta.

Problem Lewandowskiego, głośno po tym, co zrobił Polak. Hiszpanie już wiedzą

Laporta ujawnia ws. Messiego. Kibice Barcelony już niebawem będą mogli to zobaczyć

Były prezydent klubu ze stolicy Katalonii dodał, że taki pomnik powstanie najpewniej dopiero wtedy, gdy na Camp Nou będzie mogło wejść 100 tysięcy kibiców.

W przeszłości Joan Laporta zapowiadał już, że jako prezydent FC Barcelona planuje postawić Messiemu pomnik. Wówczas dodał, że szczegóły projektu musiałyby zostać jeszcze uzgodnione z samym zawodnikiem i jego najbliższymi.

Jak widać, Joan Laporta wtedy nie żartował. Po czasie potwierdził, że poważnie podchodzi do postawienia Messiemu pomnika pod nowym Camp Nou.

Relacje legendarnego piłkarza i prezydenta runęły, gdy doszło do odejścia Messiego z FC Barcelona. Argentyńczyk miał do Laporty żal o to, że ten nie wykazał starań o to, aby Messi ostatecznie został w "Dumie Katalonii",

Według Laporty w tamtym momencie przedłużenie umowy z Messim leżało poza finansowymi możliwościami FC Barcelona.

- To najsmutniejsza rzecz, jaka spotkała mnie jako prezydenta klubu. To była niesamowicie trudna decyzja. Nie mogliśmy mieć wszystkiego. Gdybyśmy przedłużyli jego umowę to nie byłoby nas stać na jego wynagrodzenie - tłumaczył Laporta.

Joan Laporta, prezes Barcelony
Joan Laporta, prezes BarcelonyAFP
Piłkarz w biało-niebieskiej koszulce reprezentacji Argentyny z opaską kapitana na ramieniu, uśmiechnięty, na tle nieostrego stadionu.
Leo MessiLuis ROBAYOAFP
Lionel Messi ze "Złotą Piłką"
Lionel Messi ze "Złotą Piłką"AFP
