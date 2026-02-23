Joan Laporta cytowany przez Catalunya Radio wypowiedział się na temat jego relacji z Leo Messim. W tym momencie mówimy o byłym prezydencie FC Barcelona, który podał się do dymisji tuż przed wyborami. Najprawdopodobniej już niebawem zostanie on wybrany na kolejną kadencję.

- Relacje z Messim nie są już takie, jak kiedyś. Doszło między innymi do incydentu podczas ceremonii wręczenia Złotej Piłki, kiedy poszedłem się z nim przywitać, a on uznał, że nie powinniśmy się witać - opowiedział Laporta.

Później były (i najprawdopodobniej przyszły) prezydent FC Barcelona przekazał, że w związku z postacią Leo Messiego klub ma bardzo konkretne plany.

- Od tego czasu nastąpiło pewne zbliżenie i mam nadzieję, że tak będzie w przyszłości. Relacje są napięte, ale on jest legendą FC Barcelona. Leo zasługuje na pomnik na Camp Nou, taki jak te, które mają Cruyff i Kubala - dodaje Joan Laporta.

Laporta ujawnia ws. Messiego. Kibice Barcelony już niebawem będą mogli to zobaczyć

Były prezydent klubu ze stolicy Katalonii dodał, że taki pomnik powstanie najpewniej dopiero wtedy, gdy na Camp Nou będzie mogło wejść 100 tysięcy kibiców.

W przeszłości Joan Laporta zapowiadał już, że jako prezydent FC Barcelona planuje postawić Messiemu pomnik. Wówczas dodał, że szczegóły projektu musiałyby zostać jeszcze uzgodnione z samym zawodnikiem i jego najbliższymi.

Jak widać, Joan Laporta wtedy nie żartował. Po czasie potwierdził, że poważnie podchodzi do postawienia Messiemu pomnika pod nowym Camp Nou.

Relacje legendarnego piłkarza i prezydenta runęły, gdy doszło do odejścia Messiego z FC Barcelona. Argentyńczyk miał do Laporty żal o to, że ten nie wykazał starań o to, aby Messi ostatecznie został w "Dumie Katalonii",

Według Laporty w tamtym momencie przedłużenie umowy z Messim leżało poza finansowymi możliwościami FC Barcelona.

- To najsmutniejsza rzecz, jaka spotkała mnie jako prezydenta klubu. To była niesamowicie trudna decyzja. Nie mogliśmy mieć wszystkiego. Gdybyśmy przedłużyli jego umowę to nie byłoby nas stać na jego wynagrodzenie - tłumaczył Laporta.

Joan Laporta, prezes Barcelony AFP

Leo Messi Luis ROBAYO AFP

Lionel Messi ze "Złotą Piłką" AFP

Dlaczego polscy trenerzy nie pracują za granicą? "Nie szanują nas". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport