Do tego doprowadził ter Stegen. To musiało się tak skończyć, Niemiec na ustach Hiszpanów

Igor Szarek

Oprac.: Igor Szarek

Sytuacja Marca-Andre ter Stegena staje się powoli sagą, która spędza sen z powiek sympatykom katalońskiej Barcelony. Niemiecki golkiper nie do końca jest się w stanie pogodzić z rolą głębokiego rezerwowego. W ostatnim czasie pojawiła się jednak nadzieja na opuszczenie przez niego szeregów drużyny. Środowisko hiszpańskich dziennikarzy nie mogło pozostać bierne i wystosowało mocny apel ws. podejścia "Dumy Katalonii" do zasłużonego niemieckiego golkipera.

Marc-Andre ter Stegen
Marc-Andre ter StegenAFP

Marc-Andre ter Stegen - jeszcze kilka lat temu to nazwisko wzbudzało respekt w środowisku kibicowskim Barcelony. Dziś niemiecki golkiper bardziej utożsamiany jest jednak z przysłowiową kulą u nogi, która psuje atmosferę w szatni katalońskiej ekipy. Już kilka miesięcy temu na światło dzienne zaczęły wychodzić nieczyste i bulwersujące środowisko kibicowskie zagrania ter Stegena. Opinia o legendzie klubu pogarszała się więc z miesiąca na miesiąc.

Po ściągnięciu Wojciecha Szczęsnego oraz Joana Garcii sytuacja Marca-Andre ter Stegena stała się niezwykle skomplikowana. Niemiec wciąż czuje się ważnym elementem składu, lecz z racji na obecność oraz zasługi wymienionych golkiperów, jego rola ogranicza się wyłącznie do bycia głębią składu. Ta perspektywa nie podoba się ter Stegenowi, a jego zdania nie zmienił nawet niedawny występ w meczu z Guadalajarą. Celem 33-latka jest bowiem wyjazd na przyszłoroczny mundial. Aby go osiągnąć, ter Stegen musi jednak zaliczać regularne występy, na które nie może liczyć w barwach Barcelony.

Hiszpanie nawołują do zmiany podejścia względem ter Stegena. "Należy go tak traktować"

Coraz głośniej mówi się o tym, że Marc-Andre ter Stegen może poszukać swojej szansy w innym zespole, czy to na zasadzie wypożyczenia, czy też transferu definitywnego. W grę wchodzić ma między innymi Aston Villa, która poszukuje następcy swojego dotychczasowego bramkarza - Emiliano Martineza.

Nazwisko ter Stegena wciąż wywołuje duże poruszenie w hiszpańskich mediach. O komentarz ws. obecnej sytuacji golkipera pokusił się redaktor portalu "MARCA" David Sanchez. Jego zdaniem, negatywne nastawienie środowiska "Blaugrany" względem Niemca jest mocno bulwersujące.

Marc-Andre Ter Stegen jest legendą klubu i należy go tak traktować. [...]. Życzę mu wszystkiego najlepszego, niezależnie od tego, czy odejdzie, czy zostanie
David Sanchez (MARCA)

Podczas swojej wypowiedzi hiszpański dziennikarz zaczął również wyliczać sukcesy "Dumy Katalonii", do których pośrednio przyczynił się Marc-Andre ter Stegen. Warto przypomnieć, że z niemieckim golkiperem w składzie drużyna sięgnęła między innymi po: 6 mistrzostw Hiszpanii, 6 pucharów Hiszpanii, 2 superpuchary Hiszpanii, a także trofea za wygranie Ligi Mistrzów (2014/2015), Superpucharu UEFA (2015/2016) oraz Klubowych Mistrzostw Świata (2016).

Na ten moment ciężko powiedzieć, jak ułożą się dalsze losy ter Stegena. Bramkarz potrzebuje regularnych występów, których FC Barcelona zdecydowanie nie jest mu w stanie zapewnić. Niewykluczone więc, że w niedalekiej perspektywie będziemy więc świadkami niezaprzeczalnego hitu transferowego z udziałem Niemca.

