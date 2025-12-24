Do tego doprowadził ter Stegen. To musiało się tak skończyć, Niemiec na ustach Hiszpanów
Sytuacja Marca-Andre ter Stegena staje się powoli sagą, która spędza sen z powiek sympatykom katalońskiej Barcelony. Niemiecki golkiper nie do końca jest się w stanie pogodzić z rolą głębokiego rezerwowego. W ostatnim czasie pojawiła się jednak nadzieja na opuszczenie przez niego szeregów drużyny. Środowisko hiszpańskich dziennikarzy nie mogło pozostać bierne i wystosowało mocny apel ws. podejścia "Dumy Katalonii" do zasłużonego niemieckiego golkipera.
Marc-Andre ter Stegen - jeszcze kilka lat temu to nazwisko wzbudzało respekt w środowisku kibicowskim Barcelony. Dziś niemiecki golkiper bardziej utożsamiany jest jednak z przysłowiową kulą u nogi, która psuje atmosferę w szatni katalońskiej ekipy. Już kilka miesięcy temu na światło dzienne zaczęły wychodzić nieczyste i bulwersujące środowisko kibicowskie zagrania ter Stegena. Opinia o legendzie klubu pogarszała się więc z miesiąca na miesiąc.
Po ściągnięciu Wojciecha Szczęsnego oraz Joana Garcii sytuacja Marca-Andre ter Stegena stała się niezwykle skomplikowana. Niemiec wciąż czuje się ważnym elementem składu, lecz z racji na obecność oraz zasługi wymienionych golkiperów, jego rola ogranicza się wyłącznie do bycia głębią składu. Ta perspektywa nie podoba się ter Stegenowi, a jego zdania nie zmienił nawet niedawny występ w meczu z Guadalajarą. Celem 33-latka jest bowiem wyjazd na przyszłoroczny mundial. Aby go osiągnąć, ter Stegen musi jednak zaliczać regularne występy, na które nie może liczyć w barwach Barcelony.
Hiszpanie nawołują do zmiany podejścia względem ter Stegena. "Należy go tak traktować"
Coraz głośniej mówi się o tym, że Marc-Andre ter Stegen może poszukać swojej szansy w innym zespole, czy to na zasadzie wypożyczenia, czy też transferu definitywnego. W grę wchodzić ma między innymi Aston Villa, która poszukuje następcy swojego dotychczasowego bramkarza - Emiliano Martineza.
Nazwisko ter Stegena wciąż wywołuje duże poruszenie w hiszpańskich mediach. O komentarz ws. obecnej sytuacji golkipera pokusił się redaktor portalu "MARCA" David Sanchez. Jego zdaniem, negatywne nastawienie środowiska "Blaugrany" względem Niemca jest mocno bulwersujące.
Marc-Andre Ter Stegen jest legendą klubu i należy go tak traktować. [...]. Życzę mu wszystkiego najlepszego, niezależnie od tego, czy odejdzie, czy zostanie
Podczas swojej wypowiedzi hiszpański dziennikarz zaczął również wyliczać sukcesy "Dumy Katalonii", do których pośrednio przyczynił się Marc-Andre ter Stegen. Warto przypomnieć, że z niemieckim golkiperem w składzie drużyna sięgnęła między innymi po: 6 mistrzostw Hiszpanii, 6 pucharów Hiszpanii, 2 superpuchary Hiszpanii, a także trofea za wygranie Ligi Mistrzów (2014/2015), Superpucharu UEFA (2015/2016) oraz Klubowych Mistrzostw Świata (2016).
Na ten moment ciężko powiedzieć, jak ułożą się dalsze losy ter Stegena. Bramkarz potrzebuje regularnych występów, których FC Barcelona zdecydowanie nie jest mu w stanie zapewnić. Niewykluczone więc, że w niedalekiej perspektywie będziemy więc świadkami niezaprzeczalnego hitu transferowego z udziałem Niemca.