Po dziewięciu rozegranych w tym sezonie kolejkach Primera Division szczyt ligowej tabeli nie budzi przesadnego zdziwienia - na czele klasyfikacji znajdują się bowiem Real Madryt i FC Barcelona, czyli jak zwykle dwaj najwięksi faworyci do sięgnięcia po tytuł mistrzowski.

"Królewscy" uzbierał jak dotychczas 24 punkty i pozostają liderami zestawienia, natomiast "Blaugrana" jest tuż za ich plecami z dorobkiem 22 "oczek". Tym samym zbliżające się "El Clasico" będzie tym ważniejsze, że może zadecydować o roszadzie między obiema ekipami.

Real Madryt osłabiony przed "El Clasico". David Alaba z kontuzją

Dwaj hiszpańscy giganci mają jednak tymczasem poważne problemy jeśli mowa o brakach w składzie związanych z kontuzjami. Ze strony "Barcy" warto wspomnieć chociażby o Robercie Lewandowskim, który wrócił ze zgrupowania polskiej kadry z urazem mięśnia dwugłowego.

Jeśli zaś mowa o "Los Blancos", to tutaj na listę graczy zmagających się z problemami zdrowotnymi "wpisał się" David Alaba. Jak informuje Joel del Rio z dziennika "Marca" Austriak naciągnął mięsień płaszczkowaty w prawej łydce.

To zaś oznacza dla niego od siedmiu do 10 dni pauzy, a więc najpierw opuści on potyczkę z Juventusem w Lidze Mistrzów, a następnie przegapi też "Klasyk". Najwcześniej będzie on mógł ponownie znaleźć się na boisku na początku przyszłego miesiąca, kiedy "Los Merengues" zmierzą się z Valencią.

Dla Alaby ten cios nadszedł akurat w momencie, w którym zaczął on zbierać nieco więcej minut na murawie w bieżącej kampanii - w niedawnym współzawodnictwie z Kajratem Ałmaty grał od pierwszego do ostatniego gwizdka, a w lidze przeciwko Getafe zaliczył całą pierwszą połowę, po czym dał o sobie znać właśnie wspominany uraz...

"El Clasico" piłkarskim hitem weekendu. Mecz już w najbliższą niedzielę

"El Clasico" odbędzie się dokładnie 26 października o godz. 16.15. Zapraszamy do śledzenia transmisji telewizyjnej w Eleven Sports 1 oraz relacji tekstowej na żywo w Interii Sport. O tym, że emocji nie zabraknie, nie ma co przekonywać.

David Alaba Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

