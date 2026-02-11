Derby w Pucharze Króla rozstrzygnięte. Złoty cios. Teraz odpowie Barcelona

Łukasz Żurek

Athletic Bilbao przegrał 0:1 z Realem Sociedad w pierwszym półfinale Pucharu Króla. O losach spotkania zdecydowała bramka Benata Turrientesa z 62. minuty. Kwestia awansu rozstrzygnie się 4 marca. Teraz pora na Barcelonę i Roberta Lewandowskiego w roli egzekutora. W czwartek mistrzowie Hiszpanii o finał zagrają w stolicy z Atletico Madryt.

Dwóch piłkarzy podczas intensywnej walki o piłkę, jeden z nich upada na murawę wyrażając grymas bólu, otoczony przez tłum kibiców w tle.
Derby Kraju Basków okazały się zaciętą batalią. Walka długimi fragmentami toczyła się w parterzeLUIS TEJIDO PAP

W tabeli La Liga obie drużyny plasują się obecnie między środkiem stawki a strefą premiowaną grą w europejskich pucharach. Niezależnie od tego pytanie o faworyta nie miało racji bytu. Derby Kraju Basków od zawsze rządzą się swoimi prawami.

W lidze Athletic zagrał z Realem Sociedad ledwie przed dziesięcioma dniami. I również na San Mames. Padł remis 1:1. Gospodarze wyrównali dopiero w samej końcówce, gdy rywale grali już osłabieni po czerwonej kartce dla Braisa Mendeza.

Barcelona wierzy w finał Pucharu Króla. Jeśli tam dotrze jej rywalem będą Baskowie. Krok bliżej Real Sociedad

W początkowym kwadransie żadna ze stron nie potrafiła zdominować rywala. Wkrótce potem przed szansą otwarcia wyniku stanął Gorka Guruzeta. Napastnik Athleticu uderzył jednak głową wprost w stojącego między słupkami Alexa Remiro.

Po drugiej stronie murawy znakomitą interwencją popisał się Alex Padilla, gdy z bliskiej odległości kąśliwy strzał na jego bramkę oddał Pablo Marin. W odpowiedzi Jon Martin trafił w słupek, uderzając głową, i to był komplet sytuacji godnych odnotowania przed przerwą.

Gdyby nie fakt, że o awansie do finału decyduje dwumecz, już po pierwszych 45 minutach można by w ciemno stawiać na dogrywkę. Gra toczyła się głównie w środkowej strefie boiska. Niemal każde dobrze zapowiadające się natarcie kasowane było w okolicach szesnastego metra.

    Zaraz po wznowieniu gry w drugiej połowie goście powinni objąć prowadzenie. Z trzech metrów uderzał Marin, gdy golkiper rywali leżał już na murawie. Futbolówka po raz kolejny zatrzymała się jednak na słupku.

    Gospodarze bez straty gola wytrzymali przez godzinę. Ataki Realu Sociedad stawały się z minuty na minutę coraz groźniejsze i w końcu przyniosły efekt. Nie było w tym nic z przypadku.

    W bramkowej akcji główną rolę odegrał Goncalo Guedes. Idealnie wyszedł Goncalo Guedes i - zanim powalił go na murawę Padilla - zdążył podciąć piłkę. Dopadł do niej momentalnie Benat Turrientes i przytomnie umieścił ją w siatce, przesądzając o losach spotkania.

    Rewanż 4 marca na Estadio Anoeta. Jesienią w lidze drużyna z Bilbao przegrała tam 2:3. Zapowiada się fascynujące starcie. Trzech kolejnych porażek w derbach fanatyczni kibice nie wybaczą.

      Puchar Króla
      Półfinały
      11.02.2026
      21:00
      Zakończony
      Benat Turrientes
      62'
      Wszystko o meczu

      Składy drużyn

      Athletic Bilbao
      Real Sociedad
      Rezerwowi

      Statystyki meczu

      Athletic Bilbao
      0 - 1
      Real Sociedad
      Posiadanie piłki
      47%
      53%
      Strzały
      13
      12
      Strzały celne
      3
      6
      Strzały niecelne
      3
      4
      Strzały zablokowane
      7
      2
      Ataki
      124
      102
      FC Barcelona - RCD Mallorca 3-0. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports

