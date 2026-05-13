Mecz Deportivo Alaves - FC Barcelona w ramach 36. kolejki La Liga zostanie rozegrany dzisiaj 13 maja o godzinie 21:30. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanale CANAL+ Sport. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Deportivo Alaves - FC Barcelona. La Liga. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA, TV]

FC Barcelona została już mistrzem Hiszpanii. "Blaugrana" zapewniła sobie 29. tytuł wygrywając w El Clasico z Realem Madryt 2:0. To dopiero pierwszy taki przypadek w historii, kiedy "Barca" przesądziła definitywnie o losach mistrzostwo w bezpośredniej konfrontacji z "Królewskimi".

Do końca sezonu drużyna Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego ma jeszcze trzy spotkania do rozegrania. W najbliższym zmierzy się na wyjeździe z Deportivo Alaves. Dla ekipy z Vitoria-Gasteiz każdy punkt jest na wagę złota, ponieważ walcz ona o utrzymanie. Ledwie dwa zwycięstwa w ostatnich 13 meczach nie napawają optymizmem kibiców Deportivo przed starciem z Barceloną, tym bardziej że ich zespół nie pokonał jej w lidze już od 10 lat, a ostatnie zwycięstwo Deportivo na własnym obiekcie nad "Barcą" miało miejsce jeszcze dawniej, bo... w 2001 roku.

W pierwszym spotkaniu tych ekip podczas tego sezonu La Liga Barcelona zwyciężyła 3:1 i dziś także jest wielkim faworytem. Gospodarze swojej szansy mogą upatrywać jedynie w ewentualnym rozprężeniu rywala, który zapewnił sobie już mistrzostwo.

Mecz Deportivo Alaves - FC Barcelona w ramach 36. kolejki La Liga zostanie rozegrany dzisiaj 13 maja o godzinie 21:30. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanale CANAL+ Sport. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online.

Piłkarze FC Barcelona ANDER GILLENEA AFP

Marcus Rashford i Robert Lewandowski Urbanandsport AFP

FC Barcelona - Real Madryt 2-0. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports