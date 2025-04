Demolka w meczu Ewy Pajor. 6:0, Barcelona kontra Madryt, a tu taka przepaść

Demolka w Barcelonie. Atletico wraca na tarczy, 30 minut Ewy Pajor

Po tym spotkaniu przewaga Barcelony Femeni nad Realem Madryt utrzymała się i wciąż wynosi 4 punkty. Do końca sezonu zostało 5 kolejek. W następnej Ewa Pajor i spółka zmierzą się z Sevillą u siebie. W drużynie z Andaluzji na co dzień gra Natalia Padilla - dojdzie więc do polskiego pojedynku. Padilla w 25. kolejce zdobyła zwycięską bramkę na 2:1 przeciwko Madrid C. K, mimo że rozegrała zaledwie kilkanaście minut.