Demolka w derbach Madrytu, ale co stało się potem. Dramat Xabiego Alonso

Real Madryt tej wiosny zdecydował się otworzyć nowy rozdział w swojej historii. "Królewscy" po czterech latach współpracy rozstali się z Carlo Ancelottim, z którym osiągnęli mnóstwo sukcesów. Włoskiego szkoleniowca na stanowisku szkoleniowca zespołu ze stolicy zastąpił Xabi Alonso. Hiszpański trener od dawna łączony był z Realem w każdym gorszym momencie Ancelottiego.

Ostatecznie były defensywny pomocnik oficjalnie został zaprezentowany jako nowy trener Realu jeszcze pod koniec maja. Wszystko po to, aby zdążyć przed Klubowymi Mistrzostwami Świata. Tam Real dotarł do półfinału, ale Xabi wyraźnie twierdził, że należy odciąć ten etap grubą kreską, aby skupić się na nowym sezonie. Trzeba przyznać, że wejście do La Liga dla hiszpańskiego trenera było bardzo udane.

Koszmar Realu się nie kończy. Będą niezbędne badania

W pierwszych sześciu meczach Real nie stracił nawet punktu i do siódmego ligowego meczu - z Atletico Madryt na wyjeździe, podchodził jako pewny lider tabeli z przewagą aż dziewięciu oczek nad derbowym rywalem. Atletico było pod presją, ale nic sobie z tego nie robiło. Hitowy mecz siódmej kolejki zakończył się bowiem imponującym zwycięstwem gospodarzy 5:2, a to nie koniec problemów Realu.

Na drugą połowę nie wyszedł bowiem Eder Militao. Brazylijczyk w jednej z pierwszych akcji meczu został kopnięty przez Sorlotha i już wtedy nie było pewne, czy uda mu się kontynuować występ. Ostatecznie do gry wrócił, ale na drugą połowę już nie wyszedł, gdyż ból w przerwie miał się nasilić. To nie koniec złych wieści dla trenera "Królewskich". W 59. minucie z boiska zszedł Dani Carvajal.

Wówczas wydawało się, że to kwestia taktyczna. Jak się jednak okazuje, chodzi o problemy zdrowotne. Hiszpańscy dziennikarze donoszą, że Militao ma opuchniętą lewą kostkę, zaś w przypadku Carvajala chodzi o kontuzję prawego mięśnia płaszczkowatego. Obaj piłkarze mają przejść badania medyczne już w niedzielę. Przypomnijmy, że do El Clasico zostało mniej niż miesiąc, a obecnie niedostępni są: Trent Alexander-Arnold czy Antonio Ruediger.

FC Barcelona ograła zdecydowanie Real Madryt (m.in. dzięki Robertowi Lewandowskiemu), a teraz... powrócił temat ewentualnego rozbratu Carla Ancelottiego z "Królewskimi" OSCAR DEL POZO / AFP - BURAK AKBULUT / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP

Xabi Alonso już oficjalnie został nowym trenerem Realu Madryt Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP / INA FASSBENDER / AFP AFP

Vinicius Junior i Eder Militao Jose Breton AFP