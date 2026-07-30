FC Barcelona jak na razie nie jest największym z graczy w tegorocznym oknie transferowym. Klub dowodzony przez Joana Laportę działa w ukryciu i nie próbuje nawet rywalizować z Realem Madryt, Manchesterem City czy innymi gigantami. Jak na razie "Blaugrana" dokonała dwóch transferów.

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Jeszcze przed oficjalnym otwarciem okna transferowego do Katalonii trafił Anthony Gordon. Anglik kosztował "Blaugranę" około 80 milionów euro razem z bonusami. Na kolejny transfer kibice musieli poczekać kolejne tygodnie. Dopiero w lipcu nastąpiło oficjalne zatrudnienie Karima Adeyemiego.

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Te dwa ruchy sprawiły, że "Blaugrana" nie zdecydowała się na wykupienie Marcusa Rashforda z Manchesteru United. Anglik wrócił do klubu i nie znajdzie się w kadrze na sezon 2026/2027. Hansi Flick będzie musiał szukać innych opcji. Na oficjalne pożegnanie Anglika trzeba było jednak sporo poczekać.

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To pojawiło się tuż przed rozpoczęciem sierpnia. "Jestem bardzo wdzięczny wszystkim w klubie za to, że czas spędzony tutaj był dla mnie tak pozytywnym i niezapomnianym doświadczeniem. Cieszyłem się każdą chwilą i zabiorę ze sobą wiele wyjątkowych wspomnień. Życzę klubowi i wszystkim jego kibicom wszystkiego najlepszego oraz wielu sukcesów w nadchodzącym sezonie. Niech żyje Barca" - napisał Rashford.

Fakt jest taki, że statystyki bronią pobyt Rashforda w klubie. Anglik wystąpił w 49 oficjalnych spotkaniach. W tym czasie udało mu się zanotować "double-double". Rashford strzelił bowiem czternaście goli i tyle samo razy asystował. Wygrał mistrzostwo i superpuchar Hiszpanii.

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Marcus Rashford Manaure Quintero AFP





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