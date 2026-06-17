Decyzja zapadła. Ponad 120 milionów euro. Transferowa bomba Realu Madryt

Real Madryt oficjalnie sprowadził już trenera Jose Mourinho oraz dwóch nowych piłkarzy - Marka Cucurellę oraz Bernardo Silvę.

To jednak nie koniec. Na oficjalne ogłoszenie czekają również Denzel Dumfries oraz Ibrahima Konate. Wszyscy wymienieni piłkarze obecnie reprezentują swoje kraje na amerykańskim mundialu.

Real Madryt nadal poluje na środkowego pomocnika. Marca nie ma wątpliwości, że na tych czterech zawodnikach działalność Los Blancos na rynku się nie skończy. Jose Mourinho miał wybrać już zawodnika, którego chciałby pozyskać do swojej drużyny.

Tym razem nie będzie jednak tanio. Ten pomocnik będzie kosztował więcej niż wszyscy wymienieni wcześniej piłkarze razem wzięci. Chodzi bowiem o Enzo Fernandeza z Chelsea.

Real szuka pomocnika. Mourinho już wybrał. Tym razem słoną zapłacą

The Blues sprowadzili go w 2023 roku, a jego umowa wygasa dopiero w roku 2032. Aby go sprowadzić, Real będzie musiał słono zapłacić. Londyński klub kupował go bowiem za 120 milionów euro i nie ma zamiaru na nim stracić.

- Real Madryt postawił sobie za cel pozyskanie Enzo Fernándeza. Klub z Madrytu, na prośbę José Mourinho, chce wzmocnić środek pola kolejnym piłkarzem o sprawdzonej jakości, a pierwszym kandydatem spośród nazwisk, które Mou przedstawił do rozważenia, jest argentyński pomocnik z Chelsea - podaje Marca.

Dziennikarz Marki przypomina, że Enzo Fernandez w niedalekiej przeszłości dość otwarcie zadeklarował, że chętnie przeniósłby się do Madrytu. Został za to zresztą ukarany odstawieniem od składu przez trenera Chelsea. Xabi Alonso, nowy szkoleniowiec, nie ma zamiaru na siłę trzymać w zespole piłkarza, który nie byłby w pełni zaangażowany we wspólny projekt.

Enzo Fernandez jest wyborem Mourinho, Gdyby jednak ten transfer się nie powiódł Real Madryt mógłby spróbować pozyskać Mateusa Fernandesa z West Ham United czy Ayyouba Bouaddiego z Lille. Nastoletni Marokańczyk jest jednym z największych odkryć trwającego mundialu, gdyż znakomicie zaprezentował się w meczu z Brazylią.

Enzo Fernandez Andy Buchanan AFP

Enzo Fernandez VANESSA CARVALHO / BRAZIL PHOTO PRESS / Brazil Photo Press via AFP AFP

Enzo Fernandez AFP





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