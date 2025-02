Decyzja ws. Szczęsnego zapadła. Szalony zwrot akcji, Flick nie miał wyjścia

Kiedy Wojciech Szczęsny przychodził do FC Barcelona , był dla katalońskiego klubu ratunkową opcją na jeden rok. Wówczas Marc-Andre ter Stegen doznał poważnej kontuzji kolana, a klub nie mógł pozwolić sobie na kontynuowanie sezonu wyłącznie z Inakim Peną jako jedynym zdrowym bramkarzem.

FC Barcelona sięgnęła więc po Wojciecha Szczęsnego i podpisała z nim umowę do końca bieżącego sezonu. Początkowo Polak pełnił rolę rezerwowego, a później "wygryzł" Inakego Penę i wskoczył do podstawowego składu, ku wielkiemu rozczarowaniu tego ostatniego.

Flick zdecydował ws. Szczęsnego. Co dalej z Polakiem w FC Barcelona?

Byłby to niesamowity zwrot akcji, wszak jeszcze kilka miesięcy temu nic nie wskazywało na to, że Polak podpisze kolejną umowę z FC Barcelona. Dziś wydaje się to natomiast bardzo prawdopodobne.