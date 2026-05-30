Decyzja Lewandowskiego wywołała burzę. Nadzwyczajne spotkanie ws. transferu

Igor Szarek

Już od pewnego czasu wiadomo, że Robert Lewandowski opuści szeregi Barcelony. Decyzja Polaka wywołała jednak prawdziwą burzę, której prawdopodobnie nikt się nie spodziewał. Chodzi o kwestię transferu jego następcy. Stała się ona przyczynkiem do ogromnej polaryzacji w środowisku hiszpańskiej piłki. Wymarzony piłkarz Barcelony, widząc narastające napięcie, miał wziąć sprawy we własne ręce.

Już od kilku miesięcy przyszłość Roberta Lewandowskiego była tematem licznych dywagacji. Jego kontrakt z Barceloną obowiązuje bowiem do końca czerwca 2026 roku. Kolejne dni nie przynosiły natomiast wieści w sprawie ewentualnego przedłużenia umowy z "Dumą Katalonii".

Ostateczna decyzja zapadła w połowie maja. To właśnie wtedy Lewandowski potwierdził, że po zakończeniu sezonu 2025/2026 opuści szeregi Barcelony. Nikt nie mógł wówczas przypuszczać, jak ogromną burzę wywoła posunięcie napastnika z kraju nad Wisłą.

Wysiłki Barcelony skoncentrowały się na poszukiwaniach następcy Lewandowskiego. Jednym z głównych kandydatów był Julian Alvarez. Jego obecny klub - Atletico Madryt - uporczywie dementował jednak wszelkie pogłoski na temat ewentualnego transferu. Tych w ostatnich dniach było natomiast całkiem sporo.

Coraz więcej niezależnych źródeł potwierdza jednak chęć przenosin Alvareza do Barcelony. W międzyczasie katalońska ekipa nie próżnowała, ściągając na legendarne Camp Nou Anthony'ego Gordona. Mogłoby się wydawać, że ta transakcja całkowicie zamyka temat pozyskania argentyńskiego napastnika. Działania przedstawicieli Alvareza zdają się jednak mówić coś zupełnie innego.

- Przedstawiciele Juliana Alvareza podejmują zdecydowane kroki, zwołując nadzwyczajne spotkanie z przedstawicielami Atletico Madryt. To nie jest zwykłe spotkanie; chodzi o załagodzenie napięć między Atletico a Barceloną, które mogą wpłynąć na jego potencjalny transfer. Oba kluby są w konflikcie, a przyszłość Alvareza wisi na włosku. Cel? Zapewnienie, że jego przejście będzie płynne i korzystne dla wszystkich stron - donosi popularny profil "Indykaila News".

To nie pierwsze źródło, które informuje o dosadnych działaniach przedstawicieli Alvareza. Kilka dni wcześniej argentyńscy dziennikarze pisali o innych rozmowach, w ramach których agent piłkarza miał poinformować włodarzy Atletico o możliwości opuszczenia szeregów drużyny przez jego klienta.

Przedstawiciele "Los Colchoneros" wciąż twierdzą, że temat transferu Juliana Alvareza jest jedynie zbiorem dywagacji medialnych. Ilość odrębnych doniesień w tym temacie sugeruje póki co coś zupełnie odwrotnego.

