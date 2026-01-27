Debiut Ter Stegena na ustach Hiszpanów. Wszystko po tym, co stało się w 96. minucie

Sytuacja Marca-Andre ter Stegena w pewnym momencie zaczęła przypominać swoistą telenowelę. W obecnym sezonie niemiecki golkiper został bowiem sprowadzony do roli trzeciej opcji między słupkami Barcelony. Funkcja ta wyraźnie nie przypadał mu jednak do gustu. Z jednej strony ter Stegen chciał dalej walczyć o możliwość gry w pierwszym składzie "Dumy Katalonii". Z drugiej jednak, jego marzeniem wciąż jest wyjazd na zbliżający się wielkimi krokami mundial, co bez regularnych występów nie byłoby możliwe.

Ostatecznie udało się wypracować kompromis. Niemiecki golkiper zgodził się na tymczasowe opuszczenie szeregów swojej drużyny, przystając w tej kwestii na ofertę bezpośredniego rywala "Dumy Katalonii" - Girony. Kluby bardzo szybko doszły do porozumienia w tej sprawie. Dzięki temu do końca obecnego sezonu Marc-Andre ter Stegen będzie reprezentował barwy "Blanc-i-vermells".

Była 96. minuta. Ta interwencja ter Stegena zachwyciła Hiszpanów

Nie trzeba było czekać zbyt długo na debiut ter Stegena w nowej ekipie. Niemiecki golkiper otrzymał szansę zaprezentowania swoich umiejętności w poniedziałkowym starciu ligowym przeciwko walczącemu o uniknięcie spadku Getafe.

Prowadzenie w tej części meczu objęli goście, którzy wykorzystali bierność defensywy Girony oraz nienajlepszą reakcję samego ter Stegena. Wyrównanie stanu rywalizacji nadeszło dopiero w 94. minucie, kiedy to do przeciwległej bramki trafił Vitor Reis. Taki stan rzeczy szybko mógł jednak ulec diametralnej zmianie.

W 96. minucie gracze Getafe przystąpili do jednego z ostatnich ataków w tym meczu. Po rzucie wolnym piłka trafiła do nieupilnowanego Sebastiana Bosellego, który stanął przed realną szansą ponownego wyprowadzenia swojej drużyny na prowadzenie. Urugwajczyk chciał w tym celu wykorzystać lukę między nogami niemieckiego golkipera. Gdyby nie ponadprzeciętny refleks, ter Stegen po raz drugi wyciągałby piłkę z siatki. 33-latek wykazał się jednak niebywałym kunsztem. Nie tylko zablokował strzał, lecz także nie pozwolił, aby piłka trafiła pod nogi któregoś z licznie zgromadzonych w polu karnym rywali. Chwilę później arbiter zakończył starcie.

Na reakcję hiszpańskich mediów nie trzeba było długo czekać.

"Ter Stegen zadebiutował w Gironie zgodnie z oczekiwaniami, spektakularnie broniąc w ostatniej minucie strzał Bosellego [...]. Niemiec nie mógł sobie wymarzyć lepszego debiutu" - pisali dziennikarze portalu "Marca".

"Boselli był zupełnie niepilnowany. Opanował piłkę i próbował ją przebić między nogami bramkarza, ale Ter Stegen pozostał nieugięty i zablokował strzał kolanem. Jego późniejsza reakcja, zaciśnięte zęby i okrzyki, mówią wszystko" - wtórowali redaktorzy portalu "Mundo Deportivo".

"Jego obrona strzału Bosellego w 97. minucie zapewniła drużynie ciężko wywalczony punkt. To była naprawdę niezwykła interwencja, która jeszcze bardziej zaskarbiła mu sympatię nowych kibiców" - podsumowali występ Niemca żurnaliści hiszpańskiego "Asa".

