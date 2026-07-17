Debiut Lewego w Chicago odwołany. Teraz wiadomość do Barcelony. Prezes ogłasza

Odejście Roberta Lewandowskiego z FC Barcelona miało być zamknięciem pięknego rozdziału, ale zaraz otwarciem nowego - zarówno dla klubu, jak i dla piłkarza.

Polski napastnik po dłuższym czasie zdecydował, że dołączy do Chicago Fire, aby zostać gwiazdą Major League Soccer. Spodziewano się że Lewandowskiego w nowym klubie powita się jak wielkiego bohatera.

Początek okazał się jednak "niewypałem". Najpierw głośno było o tym, że cała ceremonia przywitania Lewandowskiego w nowym klubie nie był tak spektakularny, jak się wydawało - delikatnie mówiąc.

17 lipca Robert Lewandowski miał zadebiutować w nowych barwach. Plany pokrzyżowała jednak pogoda. Mecz Chicago Fire z Vancouver Whitecaps został jednak odwołany z powodu warunków pogodowych.

Obie strony cierpią po rozstaniu. Lewandowski bez splendoru i debiutu, Barcelona bez Alvareza

Na pierwszy mecz Lewandowskiego w MLS będzie więc trzeba poczekać minimum do następnej kolejki. Cały ten początek wygląda zupełnie inaczej, niż wyobrażali to sobie optymiści.

Swoje problemy po rozstaniu ma również Barcelona. Od samego początku głównym celem transferowym Dumy Katalonii był Julian Alvarez. Reprezentant Argentyny zapowiedział nawet otwarcie, że chce zmienić klub już tego lata. Wydawać by się mogło, że wszystko jest na dobrej drodze.

Problem w tym, że Atletico Madryt nie ma zamiaru sprzedawać zawodnika, a ten ma kontrakt ważny do 2030 roku. Teraz głos w sprawie zabrał prezes stołecznego klubu.

- Moje stanowisko jest jasne, stanowisko klubu jest jasne, przekazaliśmy to zawodnikowi i jego agentowi, przekazaliśmy to również prezesowi Barçy. Nie mam żadnych wątpliwości, że Atlético to idealne miejsce na świecie dla Juliána, a Julián jest idealnym napastnikiem dla Atlético Madrytu. Chcemy go zatrzymać - wyznał Ángel Gil Marín.

- Usłyszałem wypowiedź prezesa Laporty, że jego oferta nie jest bezterminowa. A nasza odpowiedź brzmi: nasza oferta jest bezterminowa - nie chcemy go sprzedawać. Nie przyjmujemy oferty w wysokości 100 milionów euro, nie przyjmiemy też oferty za 150 ani za 200 milionów - dodał.

Czy takie stanowisko klubu z Madrytu definitywnie kończy sagę transferową z udziałem Juliana Alvareza? Fabrizio Romano zauważył, że pierwszy raz Duma Katalonii wzięła pod uwagę scenariusz, w którym Alvarez nie zostanie nowym piłkarzem Barcelony.

Duma Katalonii otwarcie przyznała, że jeśli transfer ten nie dojdzie do skutku, będzie musiała rozważyć inne opcje. I pogodzić się z brakiem realizacji planu "A" po odejściu Roberta Lewandowskiego.

Julian Alvarez Jakub Rzeźnicki AFP

Julian Alvarez JOHN THYS AFP

Robert Lewandowski INTERIA.PL





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