Dantejskie sceny w szatni Realu. Pobity piłkarz w szpitalu. Jest reakcja klubu

"Real Madryt CF informuje, że w związku z wydarzeniami, które miały miejsce dziś rano na treningu pierwszego zespołu, podjęto decyzję o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego przeciwko naszym zawodnikom Federico Valverde i Aurelienowi Tchouameni" - to zasadnicza część wieczornego komunikatu.

"Klub ogłosi rozwiązanie obu spraw w stosownym czasie, po zakończeniu odpowiednich procedur wewnętrznych" - czytamy w dalszym fragmencie.

Fatalny finał konfliktu. Piłkarze Realu pobili się trzy dni przed El Clasico. Natychmiastowa reakcja klubu

Frustracja w zespole "Los Blancos" to zapewne efekt nieudanego sezonu. Piłkarze Realu zakończą go bez trofeum na koncie. Nikt jednak nie spodziewał się, że sprawy zajdą tak daleko.

W bieżącym tygodniu media obiegła informacja, że Alvaro Carreras został uderzony przez Antonio Rudigera. Jak się miało szybko okazać, to była tylko uwertura do tego, co wydarzyło się w czwartek. Po porannym treningu doszło do rękoczynów między Valverde i Tchoumanim, co było pokłosiem serii spięć między nimi w trakcie zajęć.

Efekt konfrontacji okazał się fatalny. Hiszpańskie media donoszą, że Urugwajczyk uderzył głową o element wyposażenia szatni i stracił przytomność. Wywieziono go stamtąd na wózku, następnie trafił do szpitala.

Wiadomo, że Valverde nie zagra przynajmniej przez tydzień. Tchoumani wprawdzie nie ucierpiał, ale o występie na boisku też powinien na razie zapomnieć. "Mundo Deportivo" donosi, że obaj powinni spodziewać się przynajmniej miesięcznego zawieszenia i odebrania pensji przysługującej za ten okres.

Tymczasem już w niedzielę "Królewskich" czeka El Clasico. Na Camp Nou zmierzą się z liderującą Barceloną, do której cztery kolejki przed metą sezonu tracą aż 11 punktów. Do obrony tytułu gospodarzom wystarczy remis.

Fede Valverde

Aurelien Tchouameni

Florentino Perez, prezes Realu Madryt

