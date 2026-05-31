Cztery gole i deklasacja, Pajor świętuje. Tak Polka zakończyła kosmiczny sezon

Bartłomiej Wrzesiński

Zakończony w niedzielę sezon był wyjątkowy dla Ewy Pajor i całej Barcelony Femeni. Polka sięgnęła wraz ze swoimi koleżankami po poczwórną koronę, wygrywając Ligę Mistrzyń jako pierwsza w historii zawodniczka z naszego kraju. Katalonki na zakończenie sezonu pewnie wygrały 4:0 z Madrid CFF. Pajor po raz kolejny grała od pierwszej minuty, lecz tym razem błyszczały przede wszystkim jej koleżanki.

Ewa Pajor ma za sobą zdecydowanie najpiękniejszy sezon w dotychczasowej karierze. Legenda kobiecego futbolu w Polsce znacząco rozbudowała swoje już gigantyczne CV. Napastniczka wraz z FC Barceloną zdobyła wszystko, co było tylko możliwe.

Tytuł mistrza Hiszpanii kobiecy zespół "Dumy Katalonii" wywalczył już wcześniej. Na krajowym podwórku Barcelona dołożyła również triumf w Pucharze Królowej oraz Superpucharze Hiszpanii. W tej kampanii Pajor zdobyła również trofeum, o którym marzyła od bardzo długiego czasu.

W zeszły weekend Pajor już po raz szósty w swojej karierze zagrała w finale Ligi Mistrzyń. Poprzednie pięć prób - cztery w barwach Wolfsburga i jedna jako zawodniczka Barcelony - kończyły się niepowodzeniami.

Tym razem los oddał Pajor za poprzednie niepowodzenia. I to z nawiązką. W wielkim finale Barcelona wygrała aż 4:0 z francuskim OL Lyonnes. Polka była bezapelacyjnie bohaterką tego spotkania. Pajor z dwoma bramkami została największą gwiazdą finałowego starcia rozegranego w Oslo.

W niedzielne popołudnie zawodniczki Barcelony miały ostatnią okazję w tym sezonie, by zaprezentować się przed swoimi sympatykami. Naprzeciw mistrzyń Hiszpanii stanęły piłkarki Madrid CFF - drużyny ze środka tabeli, która już od dłuższego czasu była pewna utrzymania na poziomie najwyższej klasy rozgrywkowej.

Pajor wyjazdowe spotkanie ze stołecznym zespołem rozpoczęła w wyjściowym składzie. Tego dnia to jednak nie Polka błyszczała najbardziej. Bohaterką "Dumy Katalonii" okazała się tym razem autorka hat tricka - Norweżka Caroline Graham Hansen. W końcówce gola pieczętującego triumf 4:0 strzeliła z kolei Vicky Lopez. Pajor na boisku przebywała do 71. minuty. Wówczas na murawie zastąpiła ją Martine Fenger.

Trener Barcelony Femeni Pere Romeu wystawił w tym spotkaniu kilka zmienniczek - w tym debiutującą bramkarkę Txell Font. Szereg gwiazd takich jak Alexia Putellas, Claudia Pina, Ons Batlle czy Mapi Leon otrzymały wolne i nie musiały grać w spotkaniu z Madrid CFF. Pożegnanie odchodzącej z drużyny Putellas odbyło się już wcześniej, przy okazji meczu z Realem Sociedad.

