"Czerwony alarm" w Hiszpanii. Jest reakcja ws. meczu. To już oficjalnie
Sytuacja pogodowa we wschodniej Hiszpanii od kilku dni wygląda naprawdę źle - ulewne opady wywołały podtopienia i powodzie i na razie jeszcze nie wygląda na to, by sytuacja miała się uspokoić. W związku z niesprzyjającymi warunkami La Liga zdecydowała się przełożyć jedno ze spotkań tamtejszej ekstraklasy - pytanie, czy niebawem nie będzie trzeba powtórzyć interwencję tego typu.
Niespełna rok temu - na przełomie października i listopada 2024 roku - Hiszpanię nawiedził prawdziwy meteorologiczny kataklizm. Wielkie ulewy wywołały serię powodzi, a w wyniku tej klęski żywiołowej życie straciło ponad 200 osób.
Teraz zachodnioeuropejskie królestwo zmaga się z kolejnym problemem tego typu - kilka ostatnich dni okazało się wyjątkowo deszczowych, rzeki wylały i w Internecie znów pojawiła się masa niepokojących zdjęć i nagrań, w których woda zalewa kolejne miejscowości.
Mecz Valencia - Real Oviedo przełożony. Padła nowa data "jeżeli warunki pozwolą"
Problem dotyczy m.in. wspólnoty autonomicznej Walencji - i tu pojawił się pewien istotny problem również z perspektywy... La Ligi. Na wieczór 29 września zaplanowano bowiem mecz między Valencią a Realem Oviedo na Estadio Mestalla. Ostatecznie zarząd LL uznał, że w takich okolicznościach, przy zapowiadanych kolejnych opadach, trzeba będzie wprowadzić modyfikacje w terminarzu.
"Mecz zaplanowany na dziś na godzinę 21:00 został przełożony z powodu warunków pogodowych. Mecz odbędzie się jutro, 30 września 2025 roku, o godzinie 20:00, jeśli pogoda na to pozwoli" - stwierdzono w oficjalnym komunikacie.
"Jeśli pozwoli" to sformułowanie - klucz. Jak na razie wszelkie mapy burzowe wskazują, że okolice Walencji jeszcze trochę będą się zmagać z załamaniem warunków atmosferycznych. "Z powodu czerwonego alarmu meteorologicznego klub zaleca zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do zaleceń władz" - padło przy tym na profilu "Los Ches".
Valencia utknęła w środku tabeli, Real jest w strefie spadkowej
Valencia to na ten moment 12. ekipa Primera Division, która od dwóch spotkań nie była w stanie zatriumfować nad rywalami. Real Oviedo na ten moment znajduje się w strefie spadkowej mając za sobą serię trzech porażek z rzędu.