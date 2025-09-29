"Czerwony alarm" w Hiszpanii. Jest reakcja ws. meczu. To już oficjalnie

Niespełna rok temu - na przełomie października i listopada 2024 roku - Hiszpanię nawiedził prawdziwy meteorologiczny kataklizm. Wielkie ulewy wywołały serię powodzi, a w wyniku tej klęski żywiołowej życie straciło ponad 200 osób.

Teraz zachodnioeuropejskie królestwo zmaga się z kolejnym problemem tego typu - kilka ostatnich dni okazało się wyjątkowo deszczowych, rzeki wylały i w Internecie znów pojawiła się masa niepokojących zdjęć i nagrań, w których woda zalewa kolejne miejscowości.

Mecz Valencia - Real Oviedo przełożony. Padła nowa data "jeżeli warunki pozwolą"

Problem dotyczy m.in. wspólnoty autonomicznej Walencji - i tu pojawił się pewien istotny problem również z perspektywy... La Ligi. Na wieczór 29 września zaplanowano bowiem mecz między Valencią a Realem Oviedo na Estadio Mestalla. Ostatecznie zarząd LL uznał, że w takich okolicznościach, przy zapowiadanych kolejnych opadach, trzeba będzie wprowadzić modyfikacje w terminarzu.

"Mecz zaplanowany na dziś na godzinę 21:00 został przełożony z powodu warunków pogodowych. Mecz odbędzie się jutro, 30 września 2025 roku, o godzinie 20:00, jeśli pogoda na to pozwoli" - stwierdzono w oficjalnym komunikacie.

"Jeśli pozwoli" to sformułowanie - klucz. Jak na razie wszelkie mapy burzowe wskazują, że okolice Walencji jeszcze trochę będą się zmagać z załamaniem warunków atmosferycznych. "Z powodu czerwonego alarmu meteorologicznego klub zaleca zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do zaleceń władz" - padło przy tym na profilu "Los Ches".

Valencia utknęła w środku tabeli, Real jest w strefie spadkowej

Valencia to na ten moment 12. ekipa Primera Division, która od dwóch spotkań nie była w stanie zatriumfować nad rywalami. Real Oviedo na ten moment znajduje się w strefie spadkowej mając za sobą serię trzech porażek z rzędu.

