Czerwony alarm w Barcelonie. Wielkie niebezpieczeństwo przed hitem. Yamal na celowniku

Rafał Sierhej

FC Barcelona o występ w ćwierćfinałach Ligi Mistrzów powalczy w dwumeczu z angielskim Newcastle. Pozornie wydaje się, że "Blaugrana" nie powinna mieć problemów z awansem, ale pojawiło się ogromne niebezpieczeństwo na horyzoncie. To dotyczy możliwej przymusowej pauzy Lamine Yamala. O szczegółach rozpisuje się "Mundo Deportivo".

Lamine Yamal
Lamine YamalIon Alcoba BeitiaGetty Images

FC Barcelona w losowaniu swojej potencjalnej drogi do finału Ligi Mistrzów miała sporo szczęścia. "Duma Katalonii" trafiła bowiem na tego teoretycznie łatwiejszego rywala na wszelkich możliwych etapach z wyjątkiem półfinału. Jeszcze przed losowaniem wiadomo było, że Barcelona w 1/8 finału zagra z PSG lub Newcastle.

Ostatecznie los sprawił, że o udział w ćwierćfinałach "Blaugrana" powalczy w dwumeczu z angielską ekipą, a to sprawiło, że Barcelona trafiła do tej zdecydowanie łatwiejszej części drabinki. Aż do potencjalnego finału uniknie ona bowiem: PSG, Liverpoolu, Chelsea, Realu Madryt, Manchesteru City i Bayernu Monachium.

Yamal zagrożony. Wielka obawa w Barcelonie

Tak naprawdę z najgroźniejszych rywali na papierze po stronie Barcelony pozostał jedynie Arsenal. Ten dwumecz możliwy jest jednak dopiero w półfinale, aby tam dotrzeć "Duma Katalonii" musi pokonać najpierw angielskie Newcastle United, a potem także kogoś z duetu Atletico Madryt - Tottenham.

Do pierwszego meczu w Anglii Barcelona podejdzie bez: Kounde, Balde, Gaviego, Frenkiego i Christensena. Po spotkaniu na St Jame's Park sytuacja może się jeszcze pogorszyć. Zagrożonych przymusową pauzą w rewanżu jest bowiem aż czterech zawodników, w tym dwóch kluczowych.

Mowa o Lamine Yamalu, który ma już cztery żółte kartki i przy piątej będzie odpoczywał, Ferminie Lopezie, który zgromadził dwa kartoniki. Oprócz tej dwójki zagrożeni pauzą są także Marca Casado i Gerrard Martin. Wedle regulaminu UEFA kartki "kasują się" po dwumeczach ćwierćfinałowych.

"Żółty alert zagraża Barcelonie w Newcastle. Lamine Yamal, Fermín, Casado i Gerard Martín są o krok od zawieszenia w Lidze Mistrzów i jeśli otrzymają kartkę na St. James' Park, nie będą mogli zagrać w rewanżu na Camp Nou. Lamine Yamal opuścił już mecz ze Slavią Praga" - przekazują dziennikarze "Mundo Deportivo".

Grupa piłkarzy w niebiesko-bordowych strojach świętuje sukces na murawie stadionu, otoczeni kibicami na trybunach, atmosfera radości i koleżeństwa.
Lamine Yamal (pierwszy z lewej) może rozegrać przeciwko PSG nawet pełne 90 minutJOSEP LAGOAFP
Raphinha i Lamine Yamal tuż po pierwszej bramce dla Barcelony
Raphinha i Lamine Yamal tuż po pierwszej bramce dla BarcelonyAFP
Dwóch piłkarzy w strojach FC Barcelony obejmuje się i śmieje podczas meczu, w tle rozmyte trybuny stadionu.
Robert Lewandowski i Lamine Yamale w barwach FC BarcelonyJavier BorregoAFP
