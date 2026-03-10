Czerwony alarm w Barcelonie. Wielkie niebezpieczeństwo przed hitem. Yamal na celowniku
FC Barcelona o występ w ćwierćfinałach Ligi Mistrzów powalczy w dwumeczu z angielskim Newcastle. Pozornie wydaje się, że "Blaugrana" nie powinna mieć problemów z awansem, ale pojawiło się ogromne niebezpieczeństwo na horyzoncie. To dotyczy możliwej przymusowej pauzy Lamine Yamala. O szczegółach rozpisuje się "Mundo Deportivo".
FC Barcelona w losowaniu swojej potencjalnej drogi do finału Ligi Mistrzów miała sporo szczęścia. "Duma Katalonii" trafiła bowiem na tego teoretycznie łatwiejszego rywala na wszelkich możliwych etapach z wyjątkiem półfinału. Jeszcze przed losowaniem wiadomo było, że Barcelona w 1/8 finału zagra z PSG lub Newcastle.
Ostatecznie los sprawił, że o udział w ćwierćfinałach "Blaugrana" powalczy w dwumeczu z angielską ekipą, a to sprawiło, że Barcelona trafiła do tej zdecydowanie łatwiejszej części drabinki. Aż do potencjalnego finału uniknie ona bowiem: PSG, Liverpoolu, Chelsea, Realu Madryt, Manchesteru City i Bayernu Monachium.
Yamal zagrożony. Wielka obawa w Barcelonie
Tak naprawdę z najgroźniejszych rywali na papierze po stronie Barcelony pozostał jedynie Arsenal. Ten dwumecz możliwy jest jednak dopiero w półfinale, aby tam dotrzeć "Duma Katalonii" musi pokonać najpierw angielskie Newcastle United, a potem także kogoś z duetu Atletico Madryt - Tottenham.
Do pierwszego meczu w Anglii Barcelona podejdzie bez: Kounde, Balde, Gaviego, Frenkiego i Christensena. Po spotkaniu na St Jame's Park sytuacja może się jeszcze pogorszyć. Zagrożonych przymusową pauzą w rewanżu jest bowiem aż czterech zawodników, w tym dwóch kluczowych.
Mowa o Lamine Yamalu, który ma już cztery żółte kartki i przy piątej będzie odpoczywał, Ferminie Lopezie, który zgromadził dwa kartoniki. Oprócz tej dwójki zagrożeni pauzą są także Marca Casado i Gerrard Martin. Wedle regulaminu UEFA kartki "kasują się" po dwumeczach ćwierćfinałowych.
"Żółty alert zagraża Barcelonie w Newcastle. Lamine Yamal, Fermín, Casado i Gerard Martín są o krok od zawieszenia w Lidze Mistrzów i jeśli otrzymają kartkę na St. James' Park, nie będą mogli zagrać w rewanżu na Camp Nou. Lamine Yamal opuścił już mecz ze Slavią Praga" - przekazują dziennikarze "Mundo Deportivo".